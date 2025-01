Powrót ikony do Pucharu Świata niemal pewny! Szykuje się wielki hit

To właśnie do Kasaiego należy rekord najstarszego skoczka, który wystąpił w zmaganiach Pucharu Świata. Japończyk ostatni raz wystartował 23 marca 2024 roku, mając 51 lat, 9 miesięcy i 17 dni. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że weteran pobije swój własny wyczyn.

Kasai nie skończył jeszcze kariery. Ba, w tym sezonie jest etatowym reprezentantem Japonii w Pucharze Kontynentalnym, czyli drugim w hierarchii po Pucharze Świata konkursie z udziałem najlepszych skoczków świata. Jego postawa jest na tyle dobra, że zapewnił sobie miejsce w kadrze ekipy z "Kraju Kwitnącej Wiśni" na turnieje w Sapporo.

Te zostały zaplanowane na 15-16 lutego. W obu przypadkach będą to konkursy indywidualne. Jeżeli Kasai przebrnie przez kwalifikacje i wystąpi w pierwszej serii, uczyni to wieku 52 lat, 8 miesięcy i 9 dni. Będzie to absolutny rekord, ciężki do pobicia - chyba, że przez samego Kasaiego...

A to wcale nie jest trudne do wyobrażenia, ponieważ Japończyk podkreśla, że wciąż zamierza uprawiać ten sport - przynajmniej do tegorocznych mistrzostw świata na przełomie lutego i marca w Trondheim.

Powiedzieć, że Kasai to legenda skoków, to jak nic powiedzieć. Urodzony w Shimokawie sportowiec zadebiutował w Pucharze Świata w... 1988 roku. W jego dorobku znajdują się dwa srebrne i brązowy medal igrzysk olimpijskich. Na koncie ma również dwa srebrne i pięć brązowych krążków mistrzostw świata. Był również mistrzem świata w lotach z 1992 roku. W Pucharze Świata dwukrotnie zajmował trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, będąc również dwukrotnie drugim w Turnieju Czterech Skoczni. Wystartował w rekordowych 466 konkursach PŚ i 63-krotnie stawał na podium (17 zwycięstw, 13 drugich miejsc, 33 trzecich miejsc).

