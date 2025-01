Toruń znów przywita największe gwiazdy światowej lekkiej atletyki

W tym sezonie halowym nie będzie większego wydarzenia lekkoatletycznego w Polsce! 16 lutego w Arenie Toruń odbędzie się jedenasta edycja ORLEN Copernicus Cup, jednego z najlepszych halowych mityngów lekkoatletycznych na świecie, zaliczanych do elitarnej grupy World Athletics Indoor Tour Gold.

Kibice, którzy wybiorą się do Areny Toruń, zobaczą całą plejadę gwiazd, z najlepszą polską lekkoatletką, medalistką ostatnich igrzysk olimpijskich, Natalią Bukowiecką na czele, która pobiegnie na swoim koronnym dystansie 400 metrów.

– Bardzo się cieszę, że Natalia przyjedzie do Torunia, bo to zawodniczka najwyższej klasy, ale muszę powiedzieć, że będziemy mieli także wiele innych lekkoatletycznych gwiazd. Świetnie obsadzony będzie np. bieg na 60 metrów przez płotki, w którym obok naszej Pii Skrzyszowskiej pobiegną rekordzistka świata i halowa mistrzyni świata Devynne Charlton, mistrzyni świata do lat 20 Ackera Nugent, czwarta zawodniczka igrzysk w Paryżu i halowa mistrzyni Europy Nadine Visser oraz Ditaji Kambundji, brązowa medalistka tej imprezy – wymienia Krzysztof Wolsztyński, dyrektor ORLEN Copernicus Cup oraz wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.



To oczywiście nie koniec gwiazd, które przyjadą do Torunia. Bardzo mocno będą obsadzone m.in. konkursy pchnięcia kulą, bo wśród pań wystąpią numer jeden światowego rankingu i dwukrotna mistrzyni świata Chase Jackson, zwyciężczyni ubiegłorocznej Diamentowej Ligi wicemistrzyni świata i halowa mistrzyni świata Sarah Mitton oraz Jessica Schilder, brązowa medalistka mistrzostw świata w hali i na stadionie, a wśród panów Konrad Bukowiecki będzie mógł powalczyć z wicemistrzem świata i mistrzem Europy Leonardo Fabbrim oraz Rajindrą Campbellem, brązowym medalistą igrzysk w Paryżu. Z kolei w skoku o tyczce Piotr Lisek, ulubieniec polskich kibiców, zmierzy się m.in. z wicemistrzem świata Ernestem Obieną.



– Atrakcyjnych rywalizacji będzie jeszcze więcej, bo choćby na 60 metrów Ewa Swoboda powalczy m.in. z Mujingą Kambundji i Zaynab Dosso, a w konkursie skoku w dal zobaczymy podwójnego mistrza olimpijskiego Miltiadisa Tentoglou oraz innych medalistów z Paryża Wayne’a Pinnocka i Mattię Furlaniego – dodaje Wolsztyński.







W trakcie Copernicus Cup odbędzie się dwanaście konkurencji – kobiety rywalizować będą na 60, 400, 800 i 1500 metrów oraz 60 metrów przez płotki i w pchnięciu kulą, a mężczyźni w biegach na 800, 1500 i 60 metrów przez płotki oraz w skoku w dal, skoku o tyczce i pchnięciu kulą. Po raz kolejny toruński mityng, który jest wizytówką polskiej lekkiej atletyki w sezonie halowym, zaliczany jest do światowej elity halowych mityngów na świecie. World Athletics Indoor Tour Gold wystartował w sobotę zawodami w Astanie, a ORLEN Copernicus Cup będzie przedostatnim mityngiem w cyklu, tuż przed finałem w Madrycie. Już w środę światowa czołówka lekkoatletyczna spotka się w Belgradzie, a oprócz tego imprezy tego cyklu odbędą się w Bostonie, Nowym Jorku, Ostrawie, Karlsruhe i Liévin. W tym roku zawodnicy walczą nie tylko o nagrody finansowe, bo najlepsi lekkoatleci w całym cyklu zapewnią sobie tzw. dzikie karty na halowe mistrzostwa świata w chińskim Nankin.



– Zapraszamy do Torunia, bo u nas można zobaczyć lekkoatletykę na najwyższym poziomie. Start zawodów zaplanowaliśmy na godz. 16 i imprezę zwieńczy bieg na 60 metrów kobiet tuż przed godziną 19. Takiej konstelacji lekkoatletycznych gwiazd w sezonie halowym nie spotkamy nigdzie w Polsce – zapewnia dyrektor ORLEN Copernicus Cup 2025.

Informacja prasowa