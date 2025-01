Cztery mecze, cztery zwycięstwa! Siatkarki BKS mają patent na mistrzynie Polski

W środowym, zaległym meczu 15. kolejki Tauron Ligi siatkarki BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała pokonały we własnej hali zespół Lotto Chemik Police 3:0. To czwarte zwycięstwo bielszczanek nad tą drużyną w obecnym sezonie, w tym drugie zanotowane w rozgrywkach ligowych.

Pod koniec września ubiegłego roku bielszczanki pokonały w Ostrowcu Świętokrzyskim Chemik 3:0 w meczu o Superpuchar Polski im. Andrzeja Niemczyka. Potem, 20 października 2024 r., w pojedynku ekstraklasy BKS, w hali rywala pokonała ekipę z Polic 3:2. Z kolei 3:0 BKS zwyciężył z tym samym rywalem w meczu 1/4 finału Puchar Polski (ponownie na wyjeździe, 18 stycznia).

Bardzo emocjonujący był pierwszy set środowego pojedynku. Chemik prowadził 20:14, 23:20, a mimo to przegrał 23:25. Wydarzeniem było zdobycie w nim czterech punktów z rzędu z zagrywki Julii Nowickiej.

Trener BKS Bartłomiej Piekarczyk po meczu przyznał, że po raz kolejny zagrywka była mocną stroną jego podopiecznych. Dodał, że na pewno kolejne zwycięstwo nad Chemikiem cieszy, ale to nie jest już tak mocna ekipa, jak w sezonie 2023/2024.

– Ciesze się z wyniku, ale z gry niekoniecznie. Momentami była taka, jak powinna. Dobrze, że do mojego zespołu wróciła radość z gry. Przez ostatnie dwa dni więcej czasu przeznaczyliśmy na regenerację, odpoczynek, a mniej na treningi. Plusem jest też, że dziś zmienniczki zagrały na niezłym poziomie: Nikola Abramajtys czy Gulia Angelina – dodał szkoleniowiec bielszczanek.

Gdy w drugim secie było 15:6 mało kto z kibiców (było ich w hali 1560) zapewne przypuszczał, że ta odsłona będzie emocjonująca. Tymczasem Chemik zmniejszył starty do dwóch punktów. Było 16:14, 18:16. Jednak nie doszło do zaciętej końcówki; BKS wygrał 25:17. Trzecie set był zacięty do wyniku 21:22. Potem punkty zdobywał tylko BKS.

BKS kolejny mecz ligowy rozegra w sobotę, ponownie w Bielsku-Białej. Tym razem rywalem będzie #VolleyWrocław. Z kolei Chemik tego samego dniu w Bydgoszczy zmierzy się z zespołem Metalkas Pałac.

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Lotto Chemik Police 3:0 (25:23, 25:17, 25:21)

BKS: Gulia Angelina, Joanna Pacak, Kertu Laak, Martyna Borowczak, Nikola Abramajtys, Julia Nowicka - Kinga Drabek (libero) – Wiktoria Szewczyk, Zofia Brzoza, Julita Piasecka.

Chemik: Julia Orzoł, Magdalena Ociepa, Julia Hewelt, Martyna Grajber-Nowakowska, Dominika Pierzchała, Elena Baic - Eliza Ropela-Puzdrowska (libero) - Agata Nowak (libero), Katarzyna Partyka, Viktoria Łokmanczuk, Anna Fiedorowicz, Ewa Kwiatkowska.

RM, PAP