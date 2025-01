Będzie to starcie dwóch najlepszych zespołów w tabeli grupy C. Na czele jest ekipa z Zawiercia. Podopieczni Michała Winiarskiego po pięciu meczach mogą pochwalić się kompletem wygranych. Warto dodać, że w bieżącej edycji Ligi Mistrzów Aluron CMC Warta straciła dotąd tylko dwa sety. Czy w środowym starciu polska drużyna podtrzyma dobrą serię?

ZOBACZ TAKŻE: Związek potwierdził! Polak poprowadzi siatkarską reprezentację kraju

Allianz Milano plasuje się na drugim miejscu w grupie. Jedyną porażkę gracze z Mediolanu ponieśli w starciu z Aluron CMC Wartą. Obie ekipy zmierzyły się ze sobą na początku grudnia zeszłego roku i wówczas o wyniku przesądził tie-break, w którym lepiej zaprezentowali się zawiercianie. Jak będzie tym razem?

Przypomnijmy, że drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w grupie awansuje do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Z kolei druga lokata premiowana jest kwalifikacją do 1/8 finału. W związku z tym, że będzie to mecz ostatniej kolejki fazy grupowej, a drużyny dzielą zaledwie dwa punkty, stawką starcia będzie awans do ćwierćfinału.

Liga Mistrzów: Aluron CMC Warta Zawiercie - Allianz Milano. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o 17:45.