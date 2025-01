Portugalia kontra Niemcy to jedno z ćwierćfinałowych spotkań mistrzostw świata w piłce ręcznej mężczyzn. Relacja live i wynik na żywo meczu Portugalia - Niemcy na Polsatsport.pl.

Po raz pierwszy w historii mistrzostwa świata są organizowane przez trzy kraje: Chorwację, Danię i Norwegię. Polscy szczypiorniści odpadli już na etapie fazy grupowej i sięgnęli jedynie po Puchar Prezydenta IHF, gwarantujące 25. miejsce.



W czwartym, ćwierćfinałowym starciu zagrają reprezentacje Portugalii oraz Niemiec.

Nasi zachodni sąsiedzi wyszli z pierwszego miejsca w grupie, wygrywając pewnie wszystkie swoje spotkania. W dalszej fazie zmierzyli się z Duńczykami, Włochami i Tunezyjczykami. Lepsza od Niemców okazała się jedynie Dania, broniąca mistrzostwa sprzed dwóch lat.

Ich rywalem będą Portugalczycy, których można z pewnością określić sensacją turnieju. W drodze do ćwierćfinału nie przegrali w żadnym meczu, zremisowali raz ze Szwedami 37:37, lecz nie przeszkodziło im to w awansie do finałowej fazy zawodów.



Obrońcami tytułu mistrzowskiego jest reprezentacja Danii, która triumfowała w ostatnich trzech imprezach tej rangi. Ostatni, finałowy mecz zaplanowano na 2 lutego.



Relacja live i wynik na żywo meczu Portugalia - Niemcy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Szymon Stępień, Polsat Sport