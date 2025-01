Gwiazdor PlusLigi wprost o reprezentacji. "Skłaniam się ku temu, żeby odpocząć"

Asseco Resovia Rzeszów jest w formie - pięć ostatnich meczów tej drużyny to pięć zwycięstw. Humory na Podpromiu znacznie się poprawiły, a zapowiedzi Gregora Ropreta mogą dać kibicom jeszcze więcej powodów do uśmiechu.

Resovia miała w tym sezonie swoje problemy. Już na początku rozgrywek rzeszowianom przytrafiła się seria trzech z rzędu porażek. Później było nieco lepiej, ale nadal nie było mowy o stabilizacji formy na odpowiednim poziomie.

Teraz wygląda na to, że wreszcie na Podpromiu są powody do zadowolenia. Zespół ma za sobą serię pięciu kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach. We wtorek Resovia awansowała natomiast do ćwierćfinału Pucharu CEV. W niedzielę drużynę z Podkarpacia czeka kolejne wyzwanie. Zmierzy się ze Steam Hemarpol Norwidem Częstochowa.



Rozgrywający Resovii Gregor Ropret pokusił się w rozmowie z portalem plusliga.pl o odważną zapowiedź. Bez wątpienia spodoba się ona kibicom tego klubu.



- Najważniejsze, że jesteśmy w lepszej sytuacji zdrowotnej i kadrowej, dzięki czemu możemy lepiej pracować. Myślę też, że poziom naszej siatkówki stopniowo idzie w górę. Mam nadzieję, że tak będzie dalej i że nie zabraknie nam zdrowia, bo jeśli tak się stanie, to powinniśmy dotrzeć do play-offów i zagrać w nich już w topowej formie - powiedział Słoweniec.

Ropret został też zapytany o swoją przyszłość w reprezentacji. Z kadrą Słowenii rozstał się szkoleniowiec Gheorghe Cretu, a nazwisko jego następcy wciąż nie jest znane. Czy zawodnik Resovii zamierza występować w narodowych barwach po zakończeniu sezonu ligowego?

- Jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji. To też zależy od tego jak się będę czuł po sezonie klubowym i czy wszystko będzie w porządku z moim zdrowiem. Skłaniam się raczej ku temu, żeby przynajmniej przez rok odpocząć od gry w reprezentacji. Na pewno gra zarówno w klubie, jak i w kadrze przy takim wymagającym kalendarzu, jaki mamy w siatkówce, nie jest łatwa, więc każdy z nas potrzebuje też przerwy na odpoczynek i zregenerowanie organizmu - odparł Ropret.



Obecnie Resovia jest na siódmym miejscu i nad ósmą Skrą ma trzy punkty przewagi.