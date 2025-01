Bogdanka LUK Lublin w półfinale Pucharu Challenge! Rywale byli bez szans

Siatkarze Bogdanki LUK awansowali do półfinału Pucharu Challenge. W rewanżowym spotkaniu 1/4 finału rozgrywek pokonali CV Melilla 3:0.

W pierwszym spotkaniu, rozegranym w... Afryce (CV Melilla ma swoją siedzibę w mieście znajdującym się na wschodnim wybrzeżu Maroka, stanowiącym eksklawę Hiszpanii), podopieczni trenera Massimo Bottiego pokonali rywali 3:0 i do awansu potrzebne im były jedynie dwa wygrane sety. Wiadomo jednak było, że lublinianie przed własną publicznością nie będą stawiali na minimalizm i powalczą o - najlepiej szybkie - zwycięstwo w całym meczu.

Przyjezdni, który w rewanżu nie mieli nic do stracenia, próbowali od początku zagrać odważnie, ale na niewiele im się to zdało, ponieważ siatkarze Bogdanki LUK (grający bez Kewina Sasaka, który nie mógł zagrać z powodu choroby) byli nie tylko bardzo czujni w przyjęciu, ale i bezlitośnie wykorzystywali każdy błąd zawodników Melilli. Bardzo dobrze funkcjonował zwłaszcza środek pola, którym lublinianie raz po raz zaskakiwali swoich przeciwników. Podopieczni trenera Bottiego bardzo szybko odskoczyli na kilkupunktowe prowadzenie, którego nie oddali już do końca seta, kończąc tę partię wynikiem 25:19.

Drugi set był prawdziwym popisem gospodarzy, którzy błyskawicznie zyskali 9-punktową (!) przewagę (13:4). Podłamani Hiszpanie nawet w prostych sytuacjach popełniali błędy i stało się jasne, że Bogdanka LUK już po dwóch setach rewanżowego starcia będzie mogła cieszyć się z awansu. Lublinianie wygrali go gładko 25:15.

Na trzecią partię lublinianie wyszli nieco rozluźnieni, czego efektem było prowadzenie Melilli nawet trzema punktami (7:10), ale mniej więcej od połowy seta Bogdanka LUK złapała odpowiedni rytm, objęła prowadzenie i do końca meczu pewnie kontrolowała przebieg wydarzeń na parkiecie. Podopieczni trenera Massimo Bottiego zamknęli mecz w trzech partiach, kończąc tę ostatnią wynikiem 25:20.

MVP rewanżowego starcia został środkowy gospodarzy Jan Nowakowski.

Puchar Challenge - 1/4 finału

Bogdanka LUK Lublin - CV Melilla 3:0 (25:19, 25:15, 25:20)

Pierwszy mecz: 3:0. Awans: Bogdanka LUK Lublin

Bogdanka LUK: Nowakowski (8), Komenda (1), Sawicki (5), Malinowski (12), Leon (10), McCarthy (8), Hoss (libero) oraz Czyrek (libero), Wachnik (4), Słotarski, Grozdanow (2), Zając (2) i Tuinstra (4);

CV Melilla: Macarro (2), Vidoni (14), Mendez Jimenez (6), Folguera, Del Carmen Barbara (3), Martina (7), Ruiz Posadas (libero) oraz Portero, Mimoun Chakrani (4) i Rasanen (3)