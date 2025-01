Duńska "Kopalnia Złota" na drodze Fenerbahce. Buksa kontra Szymański o pozostanie w Lidze Europy.

Dwóch reprezentantów Polski – niestety – kończy już swą przygodę z Ligą Europy. W ostatniej kolejce fazy ligowej bez szans na awans są Marcin Bułka z Niceą i Jakub Piotrowski z Łudogorcem Razgrad. Dla obu klubów to spore rozczarowanie. Pokazujące tym samym, jak trudnym wyzwaniem jest drugi co do ważności europejski puchar nawet dla hegemona z Bałkanów, który od ponad dekady, poza jednym wyjątkiem, zawsze grał w fazach grupowych, w tym dwukrotnie w Lidze Mistrzów.

O skali wyzwania świadczy też przypadek dwóch innych zespołów z Polakami. Duńskie Midtyjland z Adamem Buksą i Fenerbahce Stambuł Sebastiana Szymańskiego latem celowały przecież w Champions League. Mistrz Danii uległ jednak minimalnie Slovanowi Bratysława, a Turcy nie po to zatrudniali Jose Mourinho, żeby odpadać z Lille. Zajmując przed ostatnią serią spotkań miejsca 19. i 23. okazuje się jednak, że i te niższe międzynarodowe progi pokonuje się nie łatwo.

Inna sprawa, że spotkania z FC Porto czy Eintrachtem Frankfurt (dla FCM) czy rywalizacja z Manchesterem United i z Lyonem (dla Fenerbahce) to prawie jak Liga Mistrzów. Turkom wygrane udało się "zrobić" jedynie na Union SG i Slavii Praga. Klub Buksy komplety przywiózł z Razgradu i Tel Awiwu, pokonał także u siebie Belgów z USG, z którym grało także "Fener". Dziś gospodarzom niby wystarczy remis, by czekać na piątkowe losowanie. Ale wyrzucenie za burtę drużyny z tak gigantycznym budżetem i tak słynnym trenerem przyjęte zostałoby tu z radością. Byłoby bowiem potwierdzeniem, że to, co się tu buduje, idzie we właściwą stronę.

Właścicielem klubu jest duński miliarder Anders Holch Povlsen. Stworzył nie tylko jedną z najmocniejszych piłkarskich marek w Skandynawii, grającą na nowoczesnym kompaktowym stadionie, gdzie prawie 10 procent miejsc stanowią loże i strefy biznesowe. W leżącym nieopodal Herning Ikast zbudował on centrum treningowe połączone ze szkołą dla ponad dwustu dzieciaków, które uczą się tu w kilku klasach i uprawiają sport, nie tylko piłkę nożną. Wszystko skonstruowane jest tak, że młodzież funkcjonuje de facto z piłkarzami pierwszej drużyny, których może bez trudu spotkać na swojej drodze. W stołówce wszyscy mogą spożywać posiłki, siedząc ramię w ramię. Automat do kawy i napojów jest tylko jeden. Dla wszystkich. Nie ma żadnych granic, w sali z wygodnymi kanapami, różnego rodzaju grami, może przebywać największa gwiazda zespołu, nauczyciel, sprzątaczka czy uczeń. Skracanie dystansu połączone z traktowaniem każdego tak samo, to tutaj norma. Nikt nie kręcił nosem i nie przejmował się tym, że poruszaliśmy się tam z kamerą, zaglądając nawet na trwające w tym czasie lekcje.

Cały ośrodek nosi nazwę "Gold Mine" – kopalnia złota. Nie ma jednak aż tak dużego nacisku na to, by oszlifować tu dziesiątki piłkarskich diamentów, chodzi też o mądre wychowanie, w duchu uprawiania sportu, ruchu na świeżym powietrzu, który w dużej mierze wypełnia plan zajęć. W pewnym sensie obiekt ten przypomina Legia Training Center, choć w Książenicach dziesięciolatków, także dziewczynek, kopiących piłkę przed budynkiem raczej nie uświadczysz, a przez bramę bez odpowiedniej zgody też nie wjedziesz. Tu wszystko jest bardziej otwarte i dostępne. A jeśli najważniejszy jest sport, to suche wyniki meczów w Youth League drużyn U19 obu klubów są dość wymowne. Midtyjland w tej kategorii wygrało bowiem z Legią 2:0 w Polsce. I 7:0 u siebie….

