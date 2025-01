W bieżącym sezonie Liga Europy po raz pierwszy rozgrywana jest w nowym formacie. Fazę grupową - podobnie jak w dwóch pozostałych europejskich pucharach - zastąpiła faza ligowa. UEFA zdecydowała się na tę zmianę, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić rywalizację.

Wszystkie zespoły klasyfikowane są we wspólnej tabeli. Przed ostatnią kolejką na prowadzeniu jest Lazio, które jako jedyne zgarnęło 19 punktów - to efekt sześciu zwycięstw i tylko jednej porażki. Po szesnaście "oczek" mają natomiast Eintracht Frankfurt i Athletic Club.



Najgorzej w Lidze Europy w tym sezonie radzi sobie Dynamo Kijów. Ukraińcy ponieśli sześć porażek, a raz udało im się zremisować. Mają jeden punkt i już na pewno pożegnają się z rozgrywkami.

Liga Europy - 30.01. Plan transmisji

Studio Ligi Europy; Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go - 19:30

FC Midtjylland - Fenerbahce; Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go - 20:50

AS Roma - Eintracht Frankfurt; Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go - 20:50

FCSB - Manchester United; Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go - 20:50

Ajax - Galatasaray; Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go - 20:50

Real Sociedad - PAOK; Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go - 20:50

Rangers - Royal Union SG; Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go - 20:50

SC Braga - Lazio; Polsat Box Go - 20:50

Athletic Club - Viktoria Pilzno; Polsat Box Go - 20:50

Magazyn Skrótów Ligi Europy; Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go - 00:00