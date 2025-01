Stanął w obronie Legii, za karę przestał grać. Teraz wrócił do składu i już strzela!

Pod koniec listopada minionego roku "Wojskowi" rywalizowali na wyjeździe z cypryjską Omonią Nikozja w ramach fazy grupowej Ligi Konferencji. Ekipa ze stolicy Polski bez większych problemów wygrała to spotkanie 3:0, choć więcej działo się tego dnia na trybunach stadionu niż na samym boisku.

Przypomnijmy, że kibice gospodarzy wywiesili wtedy m.in. transparent o treści: "17 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę". Na trybunach znalazło się również wiele symboli nawiązujących do komunizmu. Za ten incydent i inne zajścia z udziałem fanów, klub został ukarany przez komisję dyscyplinarną UEFA na kwotę 12 tys. euro.

Mariusz Stępiński, który jest zawodnikiem Omonii od stycznia 2024 roku, nie był pocieszony zachowaniem kibiców. Zaraz po meczu z Legią mocno skrytykował całą oprawę i skandaliczne słowa, które padały z ust sympatyków drużyny ze stolicy Cypru. Chwilę potem, piłkarz został ukarany przez klub, a później spędzał większość swojego czasu na ławce rezerwowych.

Teraz Polak wrócił do podstawowego składu. Piłkarz zagrał od początku spotkania w Pucharze Cypru przeciwko AEL Limassol, a na dodatek udało mu się trafić do bramki rywali. Był to pierwszy raz od blisko dwóch miesięcy, kiedy to były zawodnik choćby Ruchu Chorzów zagrał od pierwszej minuty.

Szymon Stępień, Polsat Sport