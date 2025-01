Mamy dublet! Udany występ polskich łyżwiarzy szybkich

Zwycięzca uzyskał czas 1:07:84. Kania pokonał swojego rodaka 0,15 sekundy. Tym samym Polacy wywalczyli dublet. Na trzeciej lokacie uplasował się Kazuya Yamada z Japonii.

Była to ostatnia część piątkowej rywalizacji w grupach B. Przed nami już tylko zmagania w grupach A. Przypomnijmy, że na dystansie 5000 metrów rekord Polski pobił Szymon Palka. 27-latek uzyskał czas 6:16:16 i tym samym poprawił osiągnięcie Jana Szymańskiego sprzed ponad 7 lat. Brązowy medalista z Soczi w drużynie uzyskał w 2017 roku w Calgary czas o 0,69 sekundy gorszy.

Zawody w Milwaukee potrwają do 2 lutego. Po nich do zakończenia sezonu Pucharu Świata zostaną dwa weekendy. Pierwszy w Tomaszowie Mazowieckim, a drugi w Heerenveen. Następnie w połowie marca panczeniści udadzą się do norweskiego Hamar, by rywalizować w mistrzostwach świata na dystansach.