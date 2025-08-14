Du Plessis przebojem wdarł się na szczyt kategorii do 185 funtów. Po mistrzowski tytuł zawodnik z RPA sięgnął na początku 2024 roku, kiedy to pokonał na punkty Seana Stricklanda. Od tamtej pory dwukrotnie bronił pasa - Israela Adesanyę pokonał przed czasem, a Stricklanda ponownie wypunktował. Przypomnijmy, że 31-latek nie zaznał jeszcze smaku porażki w UFC. Ostatnim zawodnikiem, który znalazł sposób na "Stillknocksa" był doskonale znany polskim kibicom Roberto Soldić. To były czasy, kiedy obaj zawodnicy walczyli jeszcze w KSW.

Na UFC 319 Du Plessis stanie przed niezwykle trudnym zadaniem. Chimaev jest niepokonany w zawodowym MMA. "Borz" dał się poznać jako fenomenalny zapaśnik dysponujący ogromną siłą. W ostatniej walce uciskówką złamał szczękę byłemu mistrzowi UFC Robertowi Whittakerowi. Walczący pod flagą Zjednoczonych Emiratów Arabskich Czeczen wzbudza jednak liczne kontrowersje poza klatką. Wiele się mówiło m.in. o jego zażyłych relacjach z oskarżanym o zbrodnie wojenne czeczeńskim przywódcą Ramzanem Kadyrowem. Nie przeszkodziło to jednak Chimaevowi w zrobieniu kariery. Teraz stanie przed szansą na zdobycie najważniejszego tytułu w dotychczasowej przygodzie z MMA.

Karta główna gali w Chicago zapowiada się bardzo interesująco. Zobaczymy w niej takie starcia jak Murphy - Pico, Neal - Prates czy Cannonier - Page. Polscy kibice będą emocjonowali się jednak tym, co wydarzy się pod koniec karty wstępnej. Wtedy do oktagonu wejdzie Oleksiejczuk. W kwietniu tego roku "Husarz" wrócił na zwycięskie tory po trzech porażkach z rzędu. Na UFC 314 pokonał przez TKO w pierwszej rundzie Sedriquesa Dumasa.

W nocy z soboty na niedzielę 30-latek stoczy swój 17. pojedynek w UFC. Jego rywalem będzie Meerschaert, a zatem specjalista od poddań. "GM3" wygrał w zawodowym MMA 37 walk, z czego aż 29 przez poddania. Jak wiemy, parter nigdy nie był domeną Oleksiejczuka. Trzeba liczyć na to, że Polak jak najdłużej utrzyma pojedynek w stójce i tam poszuka skończenia.

Nowe życie w karierę "Husarza" niewątpliwie tchnęło rozpoczęcie treningów w Fighting Nerds. W klubie z Sao Paulo trenuje m.in. Caio Borralho, a zatem czołowy zawodnik dywizji średniej. Efekty było widać już podczas zwycięskiej walki z Dumasem.

UFC 319: Du Plessis - Chimaev. Oleksiejczuk - Meerschaert. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja gali UFC 319 w nocy z soboty (16 sierpnia) na niedzielę (17 sierpnia) w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go. Początek o 02:00.

Karta główna (04:00, Polsat Sport 2, Polsat Box Go):



185 lb: Dricus Du Plessis (23-2) - Khamzat Chimaev (14-0) – o pas mistrzowski w kategorii średniej

145 lb: Lerone Murphy (16-0-1) - Aaron Pico (13-4)

170 lb: Geoff Neal (16-6) - Carlos Prates (21-7)

185 lb: Michael Page (23-3) - Jared Cannonier (18-8)

125 lb: Tim Elliott (20-13-1) - Kai Asakura (21-5)

Karta wstępna (02:00, Polsat Sport 2, Polsat Box Go):



185 lb: Gerald Meerschaert (37-19) - Michał Oleksiejczuk (20-9)

115 lb: Jessica Andrade (26-14) - Lupita Godinez (13-5)

155 lb: Alexander Hernandez (16-8) - Chase Hooper (16-3-1)

155 lb: Edson Barboza (24-12) - Drakkar Klose (15-3-1)

185 lb: Bryan Battle (12-2) - Nursulton Ruziboev (36-9-2)

125 lb: Karine Silva (18-5) - Dione Barbosa (8-3)

125 lb: Joseph Morales (12-2) - Alibi Idris (10-0)