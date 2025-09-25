Babilon MMA 54. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Już w najbliższą sobotę w Grudziądzu odbędzie się gala Babilon MMA 54. W walce wieczoru rękawice skrzyżują Krystian Szczęsny (6-2) oraz Rafał Błachuta (16-10). Stawką tego pojedynku będzie pas mistrzowski organizacji w kategorii półśredniej (do 77 kg). Gdzie obejrzeć galę Babilon MMA 54? Transmisja w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie oraz online na platformie Polsat Box Go.
- Główną walką gali Babilon MMA w Grudziądzu będzie pojedynek o pas mistrzowski w kategorii półśredniej pomiędzy Krystianem Szczęsnym i Rafałem Błachutą
- Krystian Szczęsny ma na koncie cztery zwycięstwa z rzędu pod szyldem Babilon MMA
- Doświadczony Rafał Błachuta również jest na fali czterech wygranych z rzędu
- Na karcie walk wystąpią znani zawodnicy jak Przemysław Mysiala, Kleber Silva, Kamil Łebkowski i Marcin Szołtysik
- Z karty walk wypadła walka Damiana Floriańczyka z Voytechem Garbą z powodu kontuzji Polaka
- Transmisja gali Babilon MMA 54 dostępna będzie w Polsat Sport Fight, Polsat Box Go i Super Polsacie
Walka wieczoru gali Babilon MMA w Grudziądzu zapowiada się pasjonująco. O mistrzowski pas w kategorii półśredniej (77 kg) zmierzą się Krystian Szczęsny i doświadczony Rafał Błachuta. Dla 23-letniego Szczęsnego będzie to już szóste starcie pod szyldem Babilon MMA. Utalentowany zawodnik jest na fali czterech zwycięstw z rzędu, a w ostatnim występie - na gali FEN 58 - pokonał w pierwszej rundzie Oskara Herczyka.
Błachuta to rywal o zdecydowanie większym doświadczeniu. Walczył już m.in. dla takich organizacji jak KSW, FEN czy FSC. Podobnie jak jego przeciwnik, on również jest w trakcie serii czterech wygranych. Ostatnio wystąpił na gali Babilon MMA 53, gdzie wziął walkę w zastępstwie i zdołał poddać Roberta Maciejowskiego w drugiej rundzie.
Na karcie walk nie zabraknie także uznanych nazwisk. W akcji zobaczymy m.in. Przemysława Mysialę (niedawnego rywala Szymona Kołeckiego), Brazylijczyka Klebera Silvę (byłego zawodnika KSW), Kamila Łebkowskiego (weterana FEN) czy Marcina Szołtysika (byłego zawodnika walk na gołe pięści).
W karcie walk zaszła istotna zmiana. Na ostatniej prostej pechowa kontuzja wyeliminowała z występu w Grudziądzu niepokonanego Damiana Floriańczyka (2-0). Jego niedoszły rywal Voytech Garba (8-8) sam zastąpił kontuzjowanego Yehora Oliinyka (3-0), a na koniec został niestety bez przeciwnika, przez co ciekawe starcie w kategorii do 93 kg wypada z rozpiski Babilon MMA 54.
Gdzie obejrzeć galę Babilon MMA 54?
Transmisja gali Babilon MMA 54 w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (19:00) oraz w Super Polsacie od 20:00.
Karta walk:
8) 5 x 5 min/77 kg: Krystian Szczęsny (6-2) vs Rafał Błachuta (16-10)
7) 3 x 5 min/93 kg: Przemysław Mysiala (24-13-1) vs Kleber "Orgulho" Silva (22-14)
6) 3 x 5 min/120 kg: Jacek Kujtkowski (3-2) vs Marcin Szołtysik (0-1)
5) 3 x 5 min/84 kg: Tobiasz Lewandowski (4-4) vs Kamil "Pixos" Woźny (2-1)
4) 3 x 5 min/77 kg: Bartosz Słomiak (4-2) vs Kamil "Bomba" Łebkowski (19-15)
3) 3 x 5 min/120 kg: Piotr Więcławski (1-1) vs Błażej "Giez" Nagórski (2-7)
2) 3 x 5 min/61 kg: Oliwier Filipiak (1-0) vs Łukasz Kłos (4-2)
1) 3 x 3 min/84 kg: Kacper Kuczko vs Patryk Retkowski