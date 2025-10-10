Tauron Liga siatkarek: Wyniki i skróty meczów 1. kolejki (WIDEO)

Sezon 2025/2026 w siatkarskiej Tauron Lidze rozpoczął się w czwartek 9 października. Pierwsze spotkanie nie przyniosło wielkich emocji. #VolleyWrocław pewnie pokonał ekipę beniaminka EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0.

Zobacz także: Tauron Liga siatkarek. Najciekawsze transfery przed sezonem 2025/2026

Zdecydowanie więcej emocji dostarczył drugi mecz. PGE Budowlani Łódź niespodziewanie przegrali u siebie z ITA Tools Stalą Mielec 2:3. Dwa pierwsze sety dla ekipy z Mielca, gospodynie wyrównały stan meczu, ale w tie-breaku lepsze były siatkarki Stali.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych drużyn wywalczy awans do fazy zasadniczej. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

Wyniki meczów 1. kolejki siatkarskiej Tauron Ligi:

2025-10-09: #VolleyWrocław – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0 (27:25, 25:15, 25:10).

2025-10-10: PGE Budowlani Łódź – ITA Tools Stal Mielec 2:3 (23:25, 17:25, 25:20, 25:20, 11:15).

2025-10-11: Lotto Chemik Police – Sokół & Hagric Mogilno (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-11: UNI Opole – ŁKS Commercecon Łódź (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-13: Metalkas Pałac Bydgoszcz – Moya Radomka Radom (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-14: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – KS DevelopRes Rzeszów (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

RM, Polsat Sport