Niestety... 26-letni siatkarz porażony prądem nie żyje

Irańska Federacja Siatkówki w środę nad ranem poinformowała, że zmarł Saber Kazemi. 26-latek w październiku został porażony prądem przy wchodzeniu do basenu.

Portret Sabera Kazemiego, młodego siatkarza
fot. Instagram
Saber Kazemi, młoda gwiazda irańskiej siatkówki, zmarł w wieku 26 lat
  • Saber Kazemi został porażony prądem podczas wchodzenia do basenu po treningu
  • Siatkarz został przetransportowany do Teheranu, gdzie stwierdzono u niego śmierć mózgu
  • Kazemi został odłączony od aparatury podtrzymującej życie
  • Zmarł w wieku 26 lat
  • Był złotym medalistą Igrzysk Azjatyckich i mistrzostw Azji
  • Zdobył również klubowe mistrzostwo Azji

Do dramatycznego zdarzenia doszło 18 października po jednym z treningów katarskiego Al Rayyan. Kazemi udał się na basen, aby zregenerować siły po zajęciach z drużyną. W trakcie wchodzenia do wody został porażony prądem.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje znany trener siatkarski. Słynął z sukcesów i ciętego języka

 

Zawodnik został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej. Miało to na celu pomóc mu w zregenerowaniu organizmu.

 

We wtorek 28 października Kazemi został przetransportowany do Teheranu. Tam mieli zająć się nim najlepsi lekarze z Iranu i Kataru. Jego stan wciąż określano bowiem jako poważny. Niestety, diagnoza specjalistów rozwiała wszelkie nadzieje. U Irańczyka stwierdzono śmierć mózgu. Poinformowano również, że aparatura wciąż podtrzymuje go przy życiu.

 

5 listopada rano Irańska Federacja Siatkówki przekazała najgorszą wiadomość. Kazemi został odłączony od aparatury. Zmarł, nie doczekawszy 27. urodzin. 

 

"Iran w żałobie. Saber nie doczekał kolejnych wspaniałych osiągnięć. Saber Kazemi, młoda gwiazda irańskiej siatkówki, zmarł dziś (środa, 5 listopada) o świcie w wieku 26 lat, pogrążając wielką irańską rodzinę siatkarską w głębokim smutku i żałobie" - napisano w komunikacie.

 

Kazemi to złoty medalista Igrzysk Azjatyckich (2018) oraz mistrzostw Azji (2021) oraz klubowy mistrz Azji (2021).

