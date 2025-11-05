Niestety... 26-letni siatkarz porażony prądem nie żyje

Do dramatycznego zdarzenia doszło 18 października po jednym z treningów katarskiego Al Rayyan. Kazemi udał się na basen, aby zregenerować siły po zajęciach z drużyną. W trakcie wchodzenia do wody został porażony prądem.

Zawodnik został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej. Miało to na celu pomóc mu w zregenerowaniu organizmu.

We wtorek 28 października Kazemi został przetransportowany do Teheranu. Tam mieli zająć się nim najlepsi lekarze z Iranu i Kataru. Jego stan wciąż określano bowiem jako poważny. Niestety, diagnoza specjalistów rozwiała wszelkie nadzieje. U Irańczyka stwierdzono śmierć mózgu. Poinformowano również, że aparatura wciąż podtrzymuje go przy życiu.

5 listopada rano Irańska Federacja Siatkówki przekazała najgorszą wiadomość. Kazemi został odłączony od aparatury. Zmarł, nie doczekawszy 27. urodzin.

"Iran w żałobie. Saber nie doczekał kolejnych wspaniałych osiągnięć. Saber Kazemi, młoda gwiazda irańskiej siatkówki, zmarł dziś (środa, 5 listopada) o świcie w wieku 26 lat, pogrążając wielką irańską rodzinę siatkarską w głębokim smutku i żałobie" - napisano w komunikacie.

Kazemi to złoty medalista Igrzysk Azjatyckich (2018) oraz mistrzostw Azji (2021) oraz klubowy mistrz Azji (2021).

KP, Polsat Sport