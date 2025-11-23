Liga Mistrzyń siatkarek: Transmisje TV i stream online 1. kolejki. Gdzie oglądać mecze?

W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzyń siatkarek wystąpi dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty.

Polskę będą reprezentowały trzy kluby, które w pierwszej kolejce rozegrają mecze we własnych halach. W grupie B zagrają PGE Budowlani Łódź, które na inaugurację podejmą włoską drużynę Igor Gorgonzola Novara. W grupie D ŁKS Commercecon Łódź zmierzy się z ekipą Dresdner SC z Niemiec. Mistrz Polski DevelopRes Rzeszów zmagania w grupie E rozpocznie meczem z bułgarskim zespołem Marica Płowdiw.

Gdzie oglądać pierwszą kolejkę CEV Champions League? Transmisje meczów Ligi Mistrzyń siatkarek na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Transmisje meczów 1. kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek:

2025-11-25: Fenerbahce Medicana Stambuł – Benfica Lizbona (wtorek, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-11-25: PGE Budowlani Łódź – Igor Gorgonzola Novara (wtorek, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-11-25: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – Zeren SK (wtorek, godzina 20.20; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-11-26: Eczacibasi Dynavit Stambuł – OK Zeleznicar Lajkovac (środa, godzina 17.20; transmisja – Polsat Sport Premium 1)

2025-11-26: DevelopRes Rzeszów – Marica Płowdiw (środa, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-11-26: Numia Vero Volley Milano – Olympiakos Pireus (środa, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-11-25: ŁKS Commercecon Łódź – Dresdner SC (środa, godzina 20.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-11-27: VakifBank Stambuł – Volero Le Cannet (czwartek, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-11-27: Savino Del Bene Scandicci – CS Volei Alba Blaj (czwartek, godzina 20.00; premiera – Polsat Sport 2, piątek, godzina 15.30).

LIGA MISTRZYŃ SIATKAREK - WYNIKI I TABELE