Pod kontrolą mistrzów Polski! Siatkarze Bogdanki pewnie wygrali na wyjeździe

Spotkanie lepiej rozpoczęli goście (4:7), ale siatkarze Ślepska odrobili straty (14:14) i na pewien czas gra się wyrównała. Gospodarze trzymali kontakt do stanu 20:21. Końcówka należała jednak do mistrzów Polski, którzy zagrali skutecznie w kluczowych akcjach. Hilir Henno skutecznym atakiem ustalił wynik tej części meczu na 21:25.

W drugiej odsłonie mistrzowie Polski od początku do końca nadawali ton wydarzeniom na boisku. W pierwszych akcjach odskoczyli na kilka oczek (2:6), a później jeszcze powiększyli zaliczkę (7:14, 13:20). Goście mieli wyraźną przewagę w ataku, potrafili zaskoczyć rywali zagrywką i dominowali w bloku (0–5 w całym secie). W ostatniej akcji skutecznie zaatakował Kewin Sasak (18:25).

Obraz gry nie uległ zmianie w kolejnym secie. Siatkarze z Lublina uzyskali przewagę w początkowej fazie seta (5:8), a później powiększali różnicę (8:14). Gospodarze nie mieli argumentów, by wybić z rytmu dobrze dysponowanych rywali. Krótki zryw w końcówce pozwolił zmniejszyć straty z 11:20 do 15:20, ale nie mógł już odwrócić losów rywalizacji. Kewin Sasak mocnym atakiem przypieczętował wygraną gości (19:25).

Najwięcej punktów: Bartosz Filipiak (16) – Ślepsk; Wilfredo Leon (14), Kewin Sasak (14), Hilir Henno (11) – Bogdanka. Gospodarze ustępowali przeciwnikom zarówno w skuteczności ataku (47%-59%), jak i w zagrywce (3–8) oraz w bloku (4–9). MVP: Marcin Komenda.

Ślepsk Malow Suwałki – Bogdanka LUK Lublin 0:3 (21:25, 18:25, 19:25)

Ślepsk: Henrique Honorato, Jan Nowakowski, Bartosz Filipiak, Asparuh Asparuhov, Joaquin Gallego, Kamil Droszyński – Bartosz Mariański (libero) oraz Antoni Kwasigroch, Karol Jankiewicz. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

Bogdanka: Hilir Henno, Daenan Gyimah, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Kewin Sasak – Thales Hoss (libero) oraz Fynnian McCarthy, Jakub Wachnik, Maciej Czyrek. Trener: Stephane Antiga.

