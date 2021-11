Liga Mistrzów: Ajax wygrał w Dortmundzie! Bolesny gol Dusana Tadicia

Podobnie jak w pierwszym meczu tych drużyn, w którym Ajax rozbił Borussię aż 4:0, również i tym razem sporo działo się już w pierwszej połowie. Wydawało się, że w lepszych humorach na przerwę będą schodzić goście, gdyż w 29. minucie z murawy wyleciał Mats Hummels. Czerwona kartka dla doświadczonego obrońcy podrażniła jednak ekipę z Bundesligi - kilka minut później Marco Reus wykorzystał rzut karny i dał prowadzenie swojej drużynie.

Po przerwie goście dążyli do wyrównania, jednak grający w osłabieniu gospodarze również groźnie atakowali. Ostatecznie mistrzom Holandii udało się dopiąć swego w 72. minucie. Dośrodkowanie z prawej strony skutecznie zamknął Dusan Tadić, który doprowadził do remisu, strzelając swojego pierwszego gola w tej edycji Ligi Mistrzów. Serb, przy oddawaniu strzału, zahaczył o słupek, nabawiając się tym samym bolesnego, choć chwilowego urazu.



Jak się okazało, gol Tadicia nie był ostatnim dla Ajaksu tego wieczora. 10 minut później Antony dograł do Sebastiana Hallera, a rosły napastnik wykończył dośrodkowanie skutecznym uderzeniem głową. Gdy wydawało się, że gol snajpera ustali wynik, w doliczonym czasie zwycięstwo Ajaksu przypieczętował Davy Klaassen i goście wygrali 3:1.

W drugim meczu grupy C ekipa Sportingu CP rozbiła u siebie Besiktas, triumfując 4:0. Ajax ma tym samym na swoim koncie komplet punktów i z 12 oczkami prowadzi w tabeli. Borussia i Sporting mają po sześć punktów, a zestawienie zamyka Besiktas z zerowym dorobkiem.





Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam 1:3 (1:0)

Bramki: Reus 36 (k) - Tadić 72, Haller 83, Klaassen 90+3

Czerwona kartka: Hummels (29, Borussia Dortmund)

BS, Polsat Sport