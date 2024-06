Takiej zawodniczki jak Świątek nie było od lat. Te dane tylko to potwierdzają

Iga Świątek po dramatycznym starciu z Naomi Osaką i pewnej wygranej z Marie Bouzkovą zameldowała się w czwartej rundzie French Open. Polka jest na dobrej drodze do obrony tytułu sprzed roku, a jej statystyki na ceglanej nawierzchni są na poziomie najlepszych tenisistek w najnowszej historii tenisa.

Dominatorki kobiecego tenisa

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat kobiecy tenis miał niezwykłe szczęście do niezwykle utalentowanych zawodniczek. Dominatorki pokroju Sereny Williams, Martiny Navratilovej, Steffi Graf, Chris Evert czy Margaret Court na dekady zdominowały rozgrywki na najwyższym szczeblu.



Wspomniane tenisistki mogą pochwalić się ogromną liczbą wygranych turniejów wielkoszlemowych. W latach ich świetności zwycięstwo innej tenisistki było nie lada sensacją. Z podobną sytuacją mierzymy się teraz, w czasach dominacji Igi Świątek – zwłaszcza na kortach ceglanych.



Polka od 2020 roku, od swojego pierwszego zwycięstwa we French Open jest bezsprzecznie najjaśniejszą gwiazdą kobiecego tenisa. Raszynianka, która na fotelu liderki rankingu WTA spędziła łącznie już ponad 105 tygodni, nie ma sobie równych zwłaszcza w konfrontacjach na „mączce”.



Świątek, która wychowała się na kortach tego typu, doskonale wykorzystuje ich specyfikę i uwypukla swoje najmocniejsze strony, jednocześnie ukrywając mankamenty. Iga, podobnie jak jej idol, Rafael Nadal, jest postrachem światowego touru na kortach ceglanych. Potwierdzają to nie tylko ostatnie wyniki – Polka wygrała prestiżowe turnieje w Madrycie oraz Rzymie i jest na dobrej drodze, by po raz czwarty triumfować we French Open – ale także statystyki, które stawiają ją na równi z czołowymi tenisistkami ostatniego czterdziestolecia!

Czwórka wspaniałych – wśród nich Iga Świątek

Jak wyliczył popularny portal Opta Ace, Polka należy do wąskiego, czteroosobowego grona tenisistek, które na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat były w stanie absolutnie zdominować konkurencję na ceglanych kortach ziemnych. Raszynianka od lat pokazuje, że ta nawierzchnia jest jej ulubioną, ale dopiero rzut oka na statystyki potwierdza, iż tego typu stwierdzenie to nie wyłącznie publicystyczne stwierdzenie, ale poparte liczbami fakty.



W przeciągu ostatnich czterdziestu lat tylko cztery tenisistki z liczbą zwycięstw więcej niż dziesięć, były w stanie utrzymać współczynnik zwycięstw na ceglanych kortach ziemnych powyżej 70% w starciach z zawodniczkami z TOP 10 rankingu WTA.



Tenisistką, która może pochwalić się największą skutecznością jest Chris Evert. Amerykanka, która w swojej karierze (1972-1989) aż 18 razy wygrała wielkoszlemowe turnieje, szczególnie upodobała sobie French Open – na paryskich kortach triumfowała aż siedmiokrotnie. Legendarna zawodniczka w pojedynkach z czołową dziesiątką rankingu wygrała aż 78,9% meczów!



Druga w tej klasyfikacji jest Steffi Graf, która zdobyła aż 22 Wielkie Szlemy, sześciokrotnie wygrała w Paryżu. Na kartach historii tenisa zapisała się złotymi zgłoskami zwłaszcza dzięki swojemu osiągnięciu z 1988 roku – wówczas Niemka wygrała wszystkie cztery turnieje wielkoszlemowe, a do tego dorzuciła olimpijskie złoto w Seulu. Graf z konfrontacji z TOP 10 rankingu WTA na kortach ceglanych wychodziła zwycięsko w 76,7% przypadków!

Trzecie miejsce w tym krótkim zestawieniu zajmuje Justine Henin. Belgijkę mają prawo kojarzyć już nieco młodsi kibice tenisa, bo ta zawodniczka jeszcze do niedawna rywalizowała na kortach całego świata. Henin, która zakończyła karierę w 2011 roku zgarnęła siedem tytułów wielkoszlemowych, a cztery z nich zdobyła w Paryżu. Jej świetną formę na kortach ceglanych oddaje także statystyka zwycięstw z czołową dziesiątką rankingu WTA – Henin wygrała 73,8% takich meczów.



Iga Świątek jest czwartą zawodniczką, która w ciągu ostatnich 40 lat, zdołała wygrać więcej niż 70% meczów na kortach ceglanych przeciwko czołowej dziesiątce rankingu WTA. Polka może pochwalić się skutecznością na poziomie 70,6%! Raszynianka przez ostatnie lata absolutnie zdominowała rywalizację na kortach ziemnych, czego najlepszym dowodem są jej zwycięstwa w turniejach rangi WTA1000 i, rzecz jasna, we French Open.



Polscy kibice wierzą, że ta statystyka z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z sezonu na sezon będzie wyglądać jeszcze bardziej imponująco, a Świątek wkrótce dorówna Henin, a następnie weźmie na celownik Graf i Evert. Szans na kolejne zwycięstwa nie powinno zabraknąć, zwłaszcza że Iga celuje w kolejny finał French Open!

BS, Polsat Sport