Czy Cash powinien znaleźć się w kadrze na Euro? Kołtoń punktuje jego wady

Michał Probierz ogłosił już szeroką kadrę na tegoroczne Euro 2024 w Niemczech. W gronie 29 zawodników zabrakło Matty'ego Casha, co wywołało niemałe poruszenie i szereg dyskusji w mediach oraz wśród kibiców. Czy selekcjoner powinien zabrać piłkarza Aston Villi?

Cash to podstawowy prawy skrzydłowy Aston Villi, a więc czołowej drużyny Premier League, która w przyszłym sezonie zagra w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Wydawałoby się, że zawodnik takiego kalibru będzie odgrywał czołową rolę w polskiej kadrze i będzie jednym z filarów na zbliżającym się Euro.

Nic bardziej mylnego. Cash praktycznie od samego początku miał trudne wejście do reprezentacji. Złożyło się na to sporo kwestii, takich jak kłopoty zdrowotne czy bariera językowa. Nade wszystko warto jednak zaznaczyć, że Anglik z polskim paszportem po prostu był na ogół w kiepskiej formie.

Dla wielu brak Casha to, mimo wszystko, zaskoczenie. Są jednak tacy, którzy zdecydowanie zgadzają się z decyzją Probierza o jego braku nawet w szerokiej kadrze. W tym gronie jest Roman Kołtoń.

- Ja bym nie zabrał Casha i nie dlatego, że nie honoruję go jako piłkarza, ale nie honoruję tego, że nie nauczył się polskiego, że w meczach reprezentacji zawodził, że często schodził z kontuzją, że nie przyjechał do Cardiff (na finał baraży Walia - Polska o awans na Euro - przyp. red.). Mnie taki człowiek nie pasuje w kadrze pod względem team spirit. Probierz prosto odpowiada na to pytanie, mówiąc, że ma Frankowskiego i Skórasia - przyznał ekspert Polsatu Sport i dziennikarz "Prawdy Futbolu" w programie Cafe Futbol.

Przypomnijmy, że Probierz niebawem odrzuci trzech zawodników i powoła 26 piłkarzy na turniej w Niemczech. Reprezentacja zanim wyleci do naszych zachodnich sąsiadów zagra dwa mecze towarzyskie na PGE Narodowym - 7 czerwca z Ukrainą oraz 10 czerwca z Turcją.

Dyskusja na temat Casha w załączonym materiale wideo.