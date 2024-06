500 milionów euro podwyżki! UEFA ogłasza, niesamowite pieniądze faktem

Wraz z wprowadzeniem od sezonu 2024/25 nowego formatu Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji Europejska Unia Piłkarska (UEFA) zwiększyła też pulę nagród tych rozgrywek. Do uczestników trafi łącznie 3,317 miliarda euro, czyli o ok. 500 mln więcej niż w ostatnich latach.

Podana kwota dotyczy tzw. scentralizowanej części rozgrywek, rozpoczynającej się od decydującej, czwartej rundy kwalifikacji i obejmującej fazę ligową (dawniej: fazę grupową) wszystkich trzech europejskich pucharów, a także Superpuchar UEFA. Nowy podział środków finansowych obowiązywać będzie do końca sezonu 2026/27.

Z tej puli 2,467 mld euro trafi do uczestników Ligi Mistrzów oraz Superpucharu UEFA, 564 mln do klubów występujących w Lidze Europy i 285 mln do zespołów grających w Lidze Konferencji.

W Champions League każdy zespół, który zostanie wyeliminowany w czwartej rundzie kwalifikacji - taki los spotkał m.in. Raków Częstochowa w ubiegłym roku, otrzyma 4,29 mln euro. Zwycięzcom tych dwumeczów nie zostanie przyznana żadna nagroda, bo im przysługuje kwota 18,62 mln za awans do fazy ligowej, jak wszystkim innym uczestnikom tej części rozgrywek.

Każde zwycięstwo w fazie ligowej LM wyceniono na 2,1 mln euro, a remis - na 700 tysięcy, przy czym środki, które pozostaną w puli (zależnie od liczby remisów), zostaną rozdane klubom proporcjonalnie, zgodnie z pozycją w końcowej tabeli fazy ligowej.

Ta kolejność wiąże się też z bonusami, których w poprzednim formacie Ligi Mistrzów nie było. Zespół, który zajmie ostatnie miejsce, otrzyma 275 tys. euro, przedostatni - dwa razy 275 tys., czyli 550 tys., trzeci od końca - trzy razy 275 tys., czyli 825 tys. i tak dalej. Zgodnie z tym modelem klub, który wygra fazę ligową, wzbogaci się o 9,9 mln euro.

Ponadto zespoły z miejsc 1-8 otrzymają dodatkowo po dwa miliony, a te z pozycji 9-16 - po milionie euro.

Kolejne środki w wysokości miliona euro wpłyną na konto drużyn z miejsc 9-24, czyli tych, które zakwalifikują się do baraży o awans do 1/8 finału.

Przedostanie się do najlepszej "16" turnieju (kluby z miejsc 1-8 fazy ligowej kwalifikują się do niej automatycznie) wiąże się z bonusem w wysokości 11 mln euro. Awans do ćwierćfinału daje 12,5 mln, półfinału - 15 mln, a finaliści otrzymają po 18,5 mln euro. Zwycięstwo w finale wyceniono na 6,5 mln euro.

Drużyny, które zakwalifikują się do meczu o Superpuchar UEFA, wzbogacą się o cztery miliony euro, a zdobywcy tego trofeum - o kolejny milion.

Zmieniono też model przyznawana premii obowiązujący w przeszłości, polegający na określonym podziale wpływów z praw marketingowych i telewizyjnych oraz środków za miejsce zajmowane w rankingu UEFA obejmującym wyniki zespołów we wcześniejszych latach.

Teraz te dwa aspekty połączono w jeden nazwany "value pillar". Jego wysokość częściowo zależeć będzie od rankingu UEFA, a częściowo od wyników sprzedaży praw marketingowych i telewizyjnych, przy czym te prawa podzielone są na dwa rynki: europejski i pozaeuropejski. W obu przypadkach stworzone zostaną osobne rankingi i obowiązywać będzie system, w którym drużyna z ostatniego miejsca otrzyma x, z przedostatniego - 2x itd., aż do tej pierwszej lokaty - 36x.

W Champions League wypłaty z tytułu "value pillar" rozdysponowane będą z puli 853 mln euro. Będzie on wyliczany analogicznie w Lidze Europy (z puli 198 mln euro) oraz Lidze Konferencji (57 mln).

W Lidze Europy każdy z 36 uczestników fazy ligowej otrzyma na start po 4,31 mln euro. Zwycięstwo w tej części rozgrywek warte będzie 450 tys., remis - 150 tys., a pozostałe z tej puli środki rozdysponowane będą proporcjonalnie zależnie od pozycji w tabeli końcowej.

Od niej zależeć też będzie premia za zajętą pozycję - 75 tys. euro za ostatnią, 150 tys. za przedostatnią, 225 tys. za trzecią od końca, itd., aż do pierwszej lokaty, premiowanej kwotą 2,7 mln euro.

Za zajęcie miejsc 1-8 UEFA wypłaci klubom po 600 tys. euro, tym z lokat 9-16 - 300 tys. Awans do barażu o 1/8 finału wyceniono na kolejne 300 tys. euro, do 1/8 finału - na 1,75 mln, do ćwierćfinału - na 2,5 mln, do półfinału - na 4,2 mln, a do finału - na siedem milionów. Triumfator rozgrywek otrzyma dodatkowe sześć milionów.

Za awans do fazy ligowej Ligi Konferencji każdy z 36 klubów wzbogaci się o 3,17 mln euro, do tego dojdzie: 400 tys. za każde zwycięstwo, 133 tys. za remis (pozostałe środki z puli będą rozdysponowane proporcjonalnie, jak w przypadku LM i LE), wielokrotność 28 tysięcy euro, zależnie od pozycji w tabeli końcowej (za pierwsze miejsce - 36 razy 28 tys., czyli 1,008 mln), kolejne 400 tys. euro za miejsca 1-8 i 200 tys. za pozycje 9-16.

Awans do barażu o 1/8 finału wyceniono na 200 tys., do 1/8 finału - na 800 tys., do ćwierćfinału - 1,3 mln, do półfinału - 2,5 mln, a do finału - na cztery miliony euro. Triumfator finału otrzyma dodatkowe trzy miliony.

Osobna pula, w wysokości ok. 132 milionów euro, rozdysponowana będzie między kluby uczestniczące w rundach 1-3 eliminacji Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. UEFA wypłaci 175 tys. euro klubom za występ w każdej kolejnej rundzie (z pewnymi wyjątkami). Dodatkowo, każdy krajowy mistrz, któremu nie uda się awansować do fazy ligowej któregokolwiek z europejskich pucharów, otrzyma 260 tys. euro.