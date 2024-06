Polscy piłkarze rozpoczęli w niedzielę w Warszawie zgrupowanie przed turniejem i tego samego dnia wzięli udział w pierwszym treningu.

Przed zajęciami odbyła się konferencja prasowa. Kapitan kadry Lewandowski zgodził się z opinią, że przed Euro 2024 nie czuć presji, która często towarzyszyła kadrze narodowej przed wielkimi turniejami.

"Faktycznie, nie ma pompowania tego balonika. Przyznam, że ja również czuję spokój. I bardzo pozytywne nastawienie. Nie tylko do tego turnieju, ale też do całych przygotowań. W naszej drużynie jest siła ducha. Patrzymy z optymizmem. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, do jakiej grupy trafiliśmy, ale jedziemy do Niemiec pokazać się z dobrej strony. Tylko jako drużyna, dodając naszej indywidualności, możemy coś fajnego zrobić w tym turnieju" - powiedział w niedzielę Lewandowski.

Mimo długiego sezonu napastnik Barcelony nie odczuwa zmęczenia.

"Kilka dni odpoczynku na pewno mi teraz pomogło. Liczba meczów w sezonie to jedno, ale czym innym jest liczba rozegranych minut. W tym drugim przypadku to na pewno nie był mój rekordowy sezon. Tych minut rozegrałem mniej niż zdarzało się w przeszłości. Mogę więc powiedzieć, że nie jestem zmęczony tym sezonem. Szczególnie w tym roku, z każdym tygodniem, czułem się coraz lepiej. Z takim nastawieniem i podejściem przyjechałem do Warszawy. To dobra informacja. W przeszłości zdarzało się, że pod koniec sezonu odczuwałem zmęczenie. W tym roku tego nie ma" - podkreślił.

Niedawno niemiecki pomocnik Toni Kroos ogłosił, że po Euro 2024 zakończy karierę. Piłkarz Realu Madryt ma 34 lata. Lewandowski w sierpniu skończy 36 lat, ale - jak przyznał w niedzielę - nie myśli przejściu na sportową emeryturę.

"Jeśli chodzi o moją decyzję, to muszę coś poczuć, żeby ją podjąć. Serce musi mi podpowiedzieć, czy już jest ten czas. Albo czy zacząć zastanawiać się nad tym. Na dzisiaj tego nie czuję. Nie wiem, kiedy to nastąpi, trudno to określić" - przyznał kapitan reprezentacji Polski.

"To nie jest tak, że będę się nad tym zastanawiał przed podjęciem decyzji. Jak wspomniałem, muszę gdzieś to wewnętrznie poczuć, a na razie nic takiego się nie dzieje. Fizycznie czuję się bardzo dobrze i nie muszę się nad tym zastanawiać. Ciężka praca, którą od dawna wykonywałem, daje efekty" - dodał.

To będzie już szósty wielki turniej Lewandowskiego - po Euro 2012, Euro 2016, MŚ 2018, Euro 2021 i MŚ 2022. Czy czuje się spełniony jako kapitan kadry? Czy może jednak odczuwa niedosyt, ponieważ nigdy nie zdobył medalu z reprezentacją?

"Jeśli chodzi o brak medalu, to trzeba postawić pytanie, czy kiedykolwiek była na to szansa. Musimy być szczerzy - to były rzeczy z misji tych niemożliwych. Dlatego pod tym względem nie mam niedosytu. Oczywiście zawsze można marzyć, ale też trzeba pozostać realistą. Nigdy nie było we mnie poczucia, że mamy reprezentację, która może taki medal zdobyć" - odparł Lewandowski.

"Patrzę na to z innej strony i szósty udział w wielkim turnieju odbieram w pewnym sensie jako sukces. Ale nie ukrywam, że gdy się już jest w takim miejscu, na wielkiej imprezie, to chce się wyciągnąć z niej maksa. I tak samo jest przed tym turniejem" - dodał.

Przy okazji zaprzeczył pojawiającym się plotkom transferowym o rzekomym zainteresowaniu Fenerbahce Stambuł i kontakcie Turków z jego otoczeniem. "Nic mi o tym nie wiadomo" - odparł.

Zgrupowanie w Warszawie potrwa dziewięć dni. W tym czasie piłkarze Michała Probierza rozegrają dwa towarzyskie mecze na PGE Narodowym - 7 czerwca z Ukrainą i trzy dni później z Turcją.

Biało-czerwoni udział w ME rozpoczną 16 czerwca od meczu z Holandią w Hamburgu, pięć dni później zagrają z Austriakami w Berlinie, a 25 czerwca - z Francją w Dortmundzie.

BS, PAP