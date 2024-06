Znany trener nie zgadza się ze Świątek. Przedstawia swoje argumenty, fani podzieleni

Polska tenisistka po meczu drugiej rundy z Naomi Osaką zaapelowała do fanów, by w trakcie zachowali się nieco inaczej. Świątek stwierdziła, że rozumie doping między punktami, ale w trakcie akcji zawodnicy oraz zawodniczki potrzebują skupienia, bo stawka jest naprawdę wysoka.



- Wiem, że nasza gra jest przede wszystkim rozrywką, ale stawka jest tu wysoka, także finansowa, a ja staram się być jak najbardziej skoncentrowana. Dopingujcie, ale nie w trakcie wymian - powiedziała.

Ze Świątek zgodzili się m.in. Amelie Mauresmo czy Daniił Miedwiediew. Po przeciwnej stronie stanęła Paula Badosa. Do Hiszpanki dołączył też Patrick Mouratoglou - trener, który w przeszłości współpracował m.in. z Sereną Williams czy Simoną Halep.

- Przepraszam, Igo Świątek. Myślę, że fani powinni mieć możliwość dopingowania w trakcie meczów tenisowych. Emocje sprawiają, że sport jest wspaniały - napisał w mediach społecznościowych.



Następnie w krótkim materiale wideo odniósł się do swoich słów.

- Staramy się prosić ludzi, by tego nie robili, ale nie każdy rozumie, że to może przeszkadzać. Nie każdy może kontrolować ekscytacji podczas wymiany W trakcie meczu Stana Wawrinki z Pawiełem Kotowem publiczność wiele razy krzyczała w trakcie wymian i nikt nie protestował - dodał.

Zgodził się za to z Davidem Goffinem, który przyznał, że w trakcie meczu z ulubieńcem gospodarzy Giovannim Mpetshi Perricardem ktoś opluł go gumą do żucia. Do tego był nieustannie obrażany.

- Zgadzam się, że są pewne granice. Tamto zachowanie było przekroczeniem linii - zakończył.

Świątek w kolejnej rundzie Roland Garros zmierzy się z Marketą Vondrousovą.

