Brak awansu choćby do strefy barażowej Fortuna 1. Ligi był niczym katastrofa dla Wisły Kraków. Klub zareagował zdecydowanie. Odprawił trenera Alberta Rude i ośmiu piłkarzy, na czele z Szymonem Sobczakiem. Sytuację skomentował dla Polsatu Sport były selekcjoner Franciszek Smuda, który w ostatnich miesiącach nie udzielał się w mediach.

Trener Albert Rude niespodziewanie zdobył z Wisłą Puchar Polski, ale wszystko, co dobre skończyło się właśnie 2 maja, na Stadionie Narodowym. Później przyszła seria kompromitujących wyników: zaledwie 1:1 ze zdegradowanym już Zagłębiem Sosnowiec i trzy porażki z rzędu – u siebie z Lechią Gdańsk 3:4, również na własnym stadionie 0:3 z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza i 2:5 z GKS-em w Katowicach.

Strata 11 punktów w czterech meczach kosztowała wiślaków spadek na 10. miejsce na zapleczu Ekstraklasy, co jest najgorszym wynikiem w historii.

Smuda: Powód porażek Wisły jest prosty. Za duże gniazdo Hiszpanów

- Powód tych porażek jest prosty. Przede wszystkim zrobiło się w klubie za duże gniazdo Hiszpanów. Niby wszyscy byli dobrze wyszkoleni technicznie, ale nie tworzyli zespołu, przez co pękali na boisku – powiedział nam trener Franciszek Smuda, która czterokrotnie prowadził Wisłę Kraków, a w 1999 r. doprowadził ją do zdobycia mistrzostwa Polski z największą przewagą w historii.

Kilka razy stadion Wisły odwiedzał jej były właściciel Bogusław Cupiał, który doprowadził klub do największych sukcesów i czterokrotnie powierzał zespół Smudzie. Prezes Cupiał był obecny na kwietniowym triumfie w półfinale Pucharu Polski nad Piastem Gliwice 2:1.

- Z każdym razem, gdy pracowałem w Wiśle prezes Cupiał przestrzegał nas: „Uważajcie, żeby nie powstało gniazdo piłkarzy z jednej nacji, bo to zawsze rozbija zespół. Czasem już trzech to jest za dużo”. Wisła miała ponad pół składu Hiszpanów i połowę ławki rezerwowych. To była przesada – akcentuje Smuda.

Smuda nie mógł się nadziwić, że „Biała Gwiazda” oddała również hiszpańskiemu menedżerowi Kiko Ramirezowi zarządzanie pionem sportowym. Tydzień temu klub poinformował, że – za porozumieniem stron – rozwiązał współpracę z tym dyrektorem sportowym.

Głównym faworytem do objęcia schedy po Albercie Rude jest Kazimierz Moskal, który rok temu wywalczył awans do Ekstraklasy z ŁKS-em Łódź. Klub ma odwodzie także Mariusza Jopa, który u schyłku ubiegłego roku, zastępując Radosława Sobolewskiego, wygrał wszystkie trzy mecze, w jakich prowadził zespół, a wcześniej do pasma zwycięstw w IV lidze poprowadził drużynę rezerw.

Smuda: To dziwne, że w Wiśle nie pracuje Głowacki

- Wiśle nie brakuje fachowców, którzy daliby się za nią pokroić i to jeden z nich powinien pełnić rolę menedżera. Czy to Kuba Błaszczykowski, który jest przecież współwłaścicielem klubu, czy to Kaziu Moskal, czy Arek Głowacki, czy Mariusz „Dżopik” (Jop – przyp. red.). Każdy z nich zostawiał dla Wisły zdrowie na boisku, zna się na piłce i nie pozwoliłby zrobić klubowi. Ja byłem zdziwiony, że Wisła zgodziła się na odejście „Głowy” z roli menedżera – podkreśla Franciszek Smuda.

Wisła zrobiła wietrzenie szatni. Odprawiła już ośmiu piłkarzy

Po zakończeniu sezonu Wisła odprawiła już ośmiu piłkarzy, w tym trzech Hiszpanów: Szymona Sobczaka, Mikiego Villara, Billela Omraniego, Michała Żyrę, Vullneta Bashę, Eneko Satrusteguiego, Dejviego Bregu i Davida Juncę.

Krakowian czeka karkołomne zadanie u progu nowego sezonu. Połączenie rewolucyjnej przebudowy zespołu z rywalizacją o Ligę Europy. Już 18 czerwca wiślacy przekonają się, który z grupy nierozstawionych zespołów będzie ich rywalem w I rundzie eliminacji. Mogą trafić na szwedzki Elfsborg, rumuńską drużynę z zaplecza tamtejszej ekstraklasy Crovinul Hunedoara, bułgarski Botew Płowdiw, azerską Zirę FK, KF Llapi z Kosowa i słowacki MFK Rużomberok.

Królewski: W lipcu może nas czekać siedem meczów

Pierwsze mecze walki o Europę UEFA zaplanowała już na 11 lipca. Jak wyliczył prezes i właściciel Wisły Jarosław Królewski, tylko w lipcu krakowianie mogą rozegrać siedem spotkań. Także w dwa weekendy lipcowe 20-21 i 27-28 zostaną rozegrane pierwsze kolejki nowego sezonu Fortuna 1. Ligi.