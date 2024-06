Ranking ATP będzie miał nowego lidera! Niesamowite osiągnięcie 22-latka

W poniedziałek Serb pokonał w czwartej rundzie Francisco Cerundolo 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 w meczu trwającym ponad cztery i pół godziny. Problemy z kolanem miał już w tym spotkaniu i kilkukrotnie poddawany był w jego trakcie zabiegom.

ZOBACZ TAKŻE: Taka informacja przed kluczowym meczem na Roland Garros! Gwiazda nie zagra już w Paryżu

Przez to wielu kibiców zastanawiało się, czy lider rankingu ATP zmierzy się z Casperem Ruudem w ćwierćfinale wielkoszlemowej imprezy. Teraz jednak pojawiła się oficjalna informacja. We wtorek 4 czerwca organizatorzy paryskiego turnieju przekazali, że Djoković wycofał się z rywalizacji przez kontuzję kolana. Przez to na pierwsze miejsce w ogólnoświatowym zestawieniu w poniedziałek wskoczy Jannik Sinner.

Włoch zostanie 29. w historii liderem listy ATP. Ranking funkcjonuje od 1973 roku.

22-letni Włoch w tym sezonie wygrał pierwszą wielkoszlemową imprezę - Australian Open. We wtorek pokonał natomiast Grigora Dimitrowa i awansował do półfinału French Open.

Polsat Sport, PAP