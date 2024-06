WTA ogłasza w sprawie Świątek! Kapitalna wiadomość dla Polki

Iga Świątek, jak sama niejednokrotnie wspominała, doskonale czuje się na kortach pokrytych mączką. W tym roku udowodniła to w stu procentach w Rzymie, gdzie nie straciła ani jednego seta i wygrała cały turniej. Jedno z odbić, jakim popisała się polska tenisistka, zostało uznane za "Zagranie Miesiąca" przez WTA.

Według WTA (Women’s Tennis Association) sympatycy tenisa najlepsze zagranie maja mogli ujrzeć w trakcie ćwierćfinałowego spotkania turnieju w Rzymie, w którym Iga Świątek zmierzyła się z Madison Keys.

Serwując na prowadzenie 5:2 w drugim secie, Świątek od razu została zmuszona do pracy przez serię głębokich uderzeń Keys. Błyskawiczny refleks i wyczucie czasu światowej "jedynki" zostały doprowadzone do granic możliwości przez potężne uderzenie z forehandu Amerykanki. W pewnym momencie Polka zdecydowała się na krótsze zagranie i zwabiła rywalkę do siatki. Keys przebiła piłkę na drugą stronę, pozostając blisko linii dzielącej kort na dwie części. Wówczas Świątek przechytrzyła oponentkę i bekhendem zagrała piłkę po długim rogu, za plecy Keys. Amerykanka nie zdążyła zareagować i mogła tylko wzrokiem odprowadzić piłkę, lądującą na jej części kortu.

Tak fenomenalnie zdobyty punkt dał liderce rankingu WTA prowadzenie w drugim secie 5:2. Całe spotkanie zakończyło się w dwóch setach (6:1, 6:3) i awans do kolejnej rundy wywalczyła Świątek. W półfinale Polka wygrała z Coco Gauff (6:4, 6:3), a w finale pokonała Arynę Sabalenkę (6:2, 6:3).

Po wygraniu turnieju w Rzymie Świątek w rankingu WTA miała 3557 punktów przewagi nad drugą Sabalenką i rozpoczęła przygotowania do trwającego już turnieju Roland Garros.