Hit transferowy stał się faktem. Gwiazdor reprezentacji nowym siatkarzem Warty Zawiercie!

Gwiazda reprezentacji Stanów Zjednoczonych - Aaron Russell - dołączył do drużyny Aluronu CMC Warty Zawiercie. 31-latek ma wzmocnić wicemistrzów Polski na pozycji przyjmującego.

Gwiazdor przez ostatnie dwa lata występował w Japonii w JT Thunders. Przed wyjazdem do Japonii przez kilka lat grał we Włoszech, w klubach z Perugii, Trentino i Piacenzy. Z Perugią zdobył srebro (2016) i brąz (2017) Serie A. Z Trentino wywalczył "Scudetto" (2018) oraz Puchar Włoch, a także triumfował w Pucharze CEV (2019). Z kolei z reprezentacją USA zdobył m.in. brązowy medal igrzysk olimpijskich (2016) i mistrzostw świata (2018).

- Przystępując do budowy drużyny na nowy sezon szybko okazało się, że będziemy zmuszeni uzupełnić sporą lukę wobec odejścia Trévora Clevenota. Myślę, że zrobiliśmy to, pozyskując gracza, który nie tylko pomoże utrzymać poziom zespołu, ale może nawet jeszcze go podnieść. Myślę, że nic więcej dodawać nie trzeba, bo nazwisko Aarona Russella mówi samo za siebie - powiedział prezes Aluron CMC Warty Zawiercie, Kryspin Baran.

To nie pierwszy Amerykanin w zespole wicemistrzów Polski. W Zawierciu grali wcześniej David Smith (obecnie Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) oraz Garrett Muagututia (Al-Ahly).