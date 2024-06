Sześciu Polaków w 1/8 finału

Sześciu polskich tenisistów powalczy o miejsca w ćwierćfinałach turnieju ITF M15 Kozerki Tour zaliczanym do cyklu LOTTO PZT Polish Tour – Narodowy Puchar Polski 2024. W środę mecze pierwszej rundy wygrali Paweł Juszczak, Szymon Kielan, Piotr Siekanowicz i Alan Bojarski.

Najwyżej rozstawiony z Polaków w drabince – z numerem czwartym - Paweł Juszczak (KT Kubala Ustroń) rozpoczął występ od zwycięstwa nad Fryderykiem Lechno-Wasiutyńskim (Fair Place Poznań/PZT Team) 6:3, 7:6 (7-4).

Juszczak to aktualny mistrz Polski seniorów z kortów otwartych, a w ostatnich tygodniach dobrze spisywał się w turniejach ITF w Bośni i Hercegowinie, gdzie dwukrotnie osiągał finały. O miejsce w ćwierćfinale powalczy jutro z Czechem Stepanem Baumem.

Jeden ze zwycięzców kwalifikacji Szymon Kielan (LOTTO PZT Team/KS Górnik Bytom) wygrał 6:3, 6:3 z posiadaczem „dzikiej karty” Jakubem Krawczykiem. Teraz na jego drodze stanie rozstawiony z numerem ósmym Czech Daniel Paty, który w pierwszej rundzie uporał się 6:1, 6:4 z Jaszą Szajrychem (LOTTO PZT Team).

Juszczak i Kielan dołączyli do Kacpra Żuka (LOTTO PZT Team/CKT Grodzisk Mazowiecki) i Filipa Pieczonki (AZS Poznań), którzy 1/8 finału osiągnęli już we wtorek.

Pewni możemy być, że w ćwierćfinałach zobaczymy co najmniej dwóch Polaków, ponieważ w drugiej rundzie dojdzie do polskich meczów. Żuk powalczy z Piotrem Siekanowiczem (Come-On Tennis Club Wrocław), który wyeliminował 4:6, 7:5, 3:6 Marcela Zielińskiego (ZTT Złotoryja). Natomiast Pieczonka zagra z Alanem Bojarskim (BKT Advantage Bielsko-Biała), który dzisiaj wyeliminował Fina Eero Vasę 7:5, 6:4.

Ostatecznie w głównej drabince w singlu wystartowało 11 Polaków, czterech na podstawie miejsc w rankingu ATP, czterech dzięki „dzikim kartom” przyznanym przez Polski Związek Tenisowy i organizatorów turnieju, a trzech przeszło zwycięsko trzy rundy eliminacji.

We wtorek w pierwszej rundzie odpadł obdarowany przez PZT „dziką kartą” Filip Kosiński (KT Szczawno Zdrój) po porażce 3:6, 2:6 z Finem Iiro Vasą.

Po południu o ćwierćfinał walczyły ze sobą dwie polskie pary, a (LOTTO PZT Team/Mera Warszawa) okazali się lepsi od duetu numer cztery Kielan-Pieczonka 2:6, 4:6. 10-7.

Natomiast już we wtorek do 1/4 finału awansowali Juszczak z Adamem Bajurko (KT Warszawianka Warszawa) oraz Kosiński z Siekanowiczem. To oni powalczą o miejsce w półfinale z Bojarskim i Grzegorzewskim. W tej samej fazie Kosiński i Siekanowicz zagrają z Ukraińcem Władysławem Orłowem i Patym.

Informacja Prasowa