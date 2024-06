Ogromna sensacja przed mistrzostwami Europy! Gigant z problemami

W jednym z piątkowych meczów towarzyskich doszło do sensacji. Piłkarska reprezentacja Anglii przegrała z narodową drużyną Islandii 0:1 na kilka dni przed startem mistrzostw Europy.

Już niedługo rozpocznie się jedna z najważniejszych imprez w świecie piłki nożnej - czempionat Starego Kontynentu. Przed startem Euro wiele reprezentacji rozgrywa mecze towarzyskie, by odpowiednio przygotować się do nadchodzącej imprezy. W tym celu Anglia postanowiła zmierzyć się z Islandią.

ZOBACZ TAKŻE: Niewyobrażalny pech gwiazdy reprezentacji Polski! Koniec marzeń o Euro?

Wielu kibiców i ekspertów sądziło, że "Lwy Albionu" na Stadionie Wembley bez większych problemów przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę. Mimo to doszło do sporej sensacji. Piłkarze z Islandii wyszli na prowadzenie już w 12. minucie. Na listę strzelców wpisał się Jon Dagur Thorsteinsson. Do ostatniego gwizdka żaden z zespołów nie był w stanie zmienić wyniku meczu.

Anglicy swój pierwszy mecz na Euro zagrają już 16 czerwca. W fazie grupowej zawodnicy z Wysp zmierzą się z drużynami narodowymi Serbii, Danii i Słowenii.