Gigant zainteresowany reprezentantem Polski! Wymowne, o kogo chodzi

Jak donoszą dziennikarze włoskiego Sky Sports, AC Milan rusza na zakupy do Anglii i jest zainteresowany pozyskaniem Matty'ego Casha z Aston Villi. Przedstawiciele giganta z Półwyspu Apenińskiego już spotkali się z działaczami klubu z Birmingham w sprawie możliwości wykupienia reprezentanta Polski. Przypomnijmy, że 26-letni obrońca nie znalazł się w kadrze Michała Probierza na Euro 2024.

Włoskie media donoszą, że przedstawiciele Milanu oraz Aston Villi spotkali się w Londynie, aby porozmawiać w sprawie transferu Casha do Italii. Gigant z San Siro, który w minionym sezonie Serie A zajął drugie miejsce, ustępując jedynie Interowi Mediolan, chciałby mieć w swoich szeregach reprezentanta Polski.

Sky Sports informuje, że Milanowi zależy na pozyskaniu Casha ze względu na jego wszechstronność. Anglik z polskim paszportem może bowiem grać na prawej obronie, ale również jako wahadłowy z inklinacjami ofensywnymi. W poprzednim sezonie zagrał dla "The Villans" w 46 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jego kontrakt z czwartym zespołem Premier League jest ważny do 30 czerwca 2027 roku.

Mimo że Cash jest podstawowym piłkarzem czołowego angielskiego klubu, a zainteresowanie jego pozyskaniem wyraża Milan, to jednak nie znalazł uznania w oczach selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza. Ten nie powołał go nawet do szerokiej kadry na dwa mecze towarzyskie z Ukrainą oraz Turcją. Euro 2024 obejrzy zatem w domu.