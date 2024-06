Z innej planety! Włosi zachwycają się Świątek

"Paolini się poddała" - zaznaczyła "La Gazzetta dello Sport" na swojej stronie internetowej. Gazeta odnotowała, że Włoszka dobrze zaczęła mecz, ale potem natychmiast straciła rytm.

"Świątek po raz czwarty została królową kortów Rolanda Garrosa" - podsumowano.

Gazeta przywołała też słowa Polki, która zapytana o to, czy jest "nowym Rafaelem Nadalem", odpowiedziała: "Zapytajcie mnie o to po 14 wygranych na Roland Garros".

"Cóż, jesteśmy już po czterech, brakuje "tylko" 10, by Świątek zrównała się z mistrzem Paryża, jej idolem z dzieciństwa. Tym razem odbyło się to kosztem Jasmine Paolini, która i tak okazała się rewelacyjna, dochodząc do finału Wielkiego Szlema zarówno w grze pojedynczej, jak i w deblu. Ale musiała ulec super-sile Polki" - zaznaczył dziennik.

Jak przyznano, 23-letnia raszynianka - wielbicielka tiramisu, co przypomniano - nie ma sobie równych na nawierzchni ziemnej.

Podkreślono zarazem dobrą wiadomość dla Paolini - od poniedziałku będzie numer siedem na świecie.

"Corriere dello Sport" obrazowo opisuje finał w Paryżu: "Paolini została zmieciona przez huragan Świątek".

"W końcu prognozy trzeba szanować - Paolini nie zdołała pokonać Polki" - podkreślono.

"Świątek to za dużo dla Paolini" - zauważyła gazeta "Tuttosport".

"La Repubblica" w tytule relacji z Paryża zauważyła: "Paolini próbowała, ale Świątek jest z innej planety".

"Włoszka nic nie mogła zrobić" - zaznaczyła gazeta, a dla mieszkanki Toskanii pocieszeniem może być pierwszy wielkoszlemowy finał i - w jego efekcie - najwyższe w karierze miejsce, jakie będzie zajmować w rankingu światowym.

