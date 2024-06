Polskie siatkarki były o krok od triumfu! W finale przegrały po tie-breaku

Początek meczu o mistrzostwo Starego Kontynentu do lat 22 był dość wyrównany. Jednak od stanu 9:8 Polki przejęły inicjatywę i zaczęły dominować na boisku. Przy zagrywce Małgorzaty Ciężkowskiej prowadziły 15:9. Bardzo dobrze w ataku spisywała się Urszula Łunio, na której spoczywała większość zadań ofensywnych. Obie nasze zawodniczki wywierały na przeciwniczkach presję zagrywką, a atak Łunio zamknął pierwszą partię 21:14.

Czeszki były zdeterminowane, aby wrócić do gry o złoto i świetnie otworzyły kolejną partię (1:5). Polki poprosiły o czas i zdołały zniwelować różnicę do dwóch punktów (4:6), a następnie przy zagrywce Ciężkowskiej wyrównać na 13:13. Wówczas rywalki wrzuciły na wyższy bieg, zapisując kolejne cztery akcje na swoim koncie (13:17). Taka przewaga pozwoliła im dość swobodnie rozstrzygnąć tego seta (17:21).



As Urszuli Łunio otworzył tie-breaka, jednak Czeszki szybko ruszyły z kontrą i to one odskoczyły na trzy punkty (2:5), bardzo dobrze grając w bloku i z pola zagrywki. Nasze zawodniczki jednak również zaczęły odpowiadać dobrymi zagraniami, wyrównując na 6:6. Przez dłuższą chwilę trwał wyścig punkt za punkt, obie pary wymieniły mocne ataki. Przełamanie przyszło od stanu 10:9. Wówczas asa zaserwowała Katarina Pavelkova zaczynając marsz po zwycięstwo. Skuteczne zagrania obu sióstr, a na koniec punkt z zagrywki Anny Pavelkovej dały Czeszkom tytuł (10:15).

Polki zostały więc wicemistrzyniami w tej kategorii wiekowej. W finale Urszula Łunio zdobyła 15 punktów (13 ataków, 2 asy), a Małgorzata Ciężkowska 11 (6 ataków, 2 bloki, 3 asy).



Brązowe medale zdobyły Łotyszki Liva Ebere/ Deniela Konstantinova. W meczu o trzecie miejsce pokonału tie-breaku pokonały ukraiński duet Yeva Serdiuk/ Daria Romaniuk.

Mistrzostwa Europy U22 w siatkówce plażowej - wyniki decydujących meczów:

Ciężkowska/Łunio (Polska) – Serdiuk/Romaniuk (Ukraina) 2:1 (18:21, 21:15, 15:9) /półfinał

Pavelkova/Pavelkova (Czechy) – Ebere/Konstantinova 2:1 (18:21, 21:17, 15:3) /półfinał

Serdiuk/Romaniuk (Ukraina) – Ebere/Konstantinova (Łotwa) 1:2 (21:17, 19:21, 12:15) /mecz o 3. miejsce

Ciężkowska/Łunio (Polska) – Pavelkova/Pavelkova (Czechy) 1:2 (21:14, 17:21, 10:15) /finał.