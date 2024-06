20-letnia polska siatkarka zmieniła barwy klubowe. Jest oficjalne potwierdzenie

Pola Janicka (rocznik 2004) przygodę z siatkówką zaczynała w Energa MKS Kalisz, później występowała w SMS PZPS Szczyrk, Jej pierwszym klubem w Tauron Lidze był zespół z Opola. Mimo że w UNI była rezerwową i nie miała okazji grać zbyt wiele, dostała powołanie do szerokiej kadry powołanej przez trenera Stefano Lavariniego na sezon reprezentacyjny 2024. W mieleckim zespole Janicka zastąpi na rozegraniu Sylwię Kucharską, która przeniosła się do Bułgarii, do Lewskiego Sofia.





Pola Janicka jest dugą nową siatkarka w zespole z Mielca. Wcześniej klub ogłosił transfer środkowej Gabrieli Ponikowskiej, która przeszła z #VolleyWrocław. Z poprzedniego sezonu w zespole ITA TOOLS Stal oprócz trenera Mateusza Grabdy pozostały tylko trzy zawodniczki: Emilia Mucha, Klaudia Łyduch i Aleksandra Walczak.

RM, PAP