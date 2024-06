Argentyna przygotowuje się do Copa America. Gol weterana wystarczył

Di Maria zapewnił "Albicelestes" prowadzenie pięć minut przed przerwą po podaniu od Cristiana Romero. W drugiej połowie mistrzom świata nie udało powiększyć przewagi.

- To było zasłużone zwycięstwo. Musimy pracować tak jak zawsze i pozostać zjednoczeni - powiedział po meczu Di Maria.

- Ekwador to przeciwnik, z którym możemy spotkać się w Copa America. Wiemy, że to będzie bardzo trudny turniej. Dzisiejszy mecz był odpowiedni, aby pokazać, na co nas stać - dodał.

Spotkanie była okazją dla Lionela Messiego do powrotu na międzynarodową arenę po raz pierwszy od sześciu miesięcy. Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki musiał pauzować w dwóch poprzednich meczach Argentyny rozegranych w marcu przeciwko Salwadorowi i Kostaryce z powodu kontuzji prawego ścięgna podkolanowego. Messi na boisku pojawił się w 56. minucie, zmieniając Di Marię.

W kolejnym meczu towarzyskim Argentyna zmierzy się w piątek z Gwatemalą. Obrońcy tytułu rywalizację w Copa America rozpoczną spotkaniem z Kanadą 20 czerwca. Pięć dni później zagrają z Chile, a 29 czerwca z Peru.

Ekwador zmierzy się z Boliwią w środę i Hondurasem w niedzielę w kolejnych sprawdzianach przed Copa America. Swój udział w turnieju rozpocznie 22 czerwca meczem z Wenezuelą, cztery dni później zmierzy się z Jamajką i 30 czerwca z Meksykiem.

Turniej Copa America odbędzie się w Stanach Zjednoczonych w dniach 20 czerwca - 14 lipca.

JŻ, PAP