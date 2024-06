Ledwo ogłosili Kurka, a tu takie wieści! Sam się wygadał

Na to ogłoszenie świat siatkówki czekał od dawna. Od dłuższego czasu media łączyły Kurka z powrotem do ZAKSY, ale oficjalnie potwierdzenie nadeszło dopiero we wtorek. Tym samym kapitan reprezentacji Polski wraca do Kędzierzyna-Koźla po 16-letniej przerwie.

Na oficjalnej stronie ZAKSY pojawił się długi komunikat ws. siatkarza reprezentacji Polski. Kurek opowiedział o swoich odczuciach związanych z transferem, zaznaczając, że nie musiał zbyt długo zastanawiać się nad przyjęciem oferty ZAKSY.

Zdradził też, że będzie pełnił rolę kapitana drużyny. To nowa informacja, bo wcześniejszych doniesieniach ten temat się nie pojawiał.

- Zdaję sobie sprawę, że oczy będą skierowane w moją stronę jako na kapitana, ale także na ZAKSĘ jako na wielki klub, który z taką historią, z takimi oczekiwaniami w historii będą wysokie i musimy im sprostać. Myślę, że wszyscy zawodnicy którzy przyjadą po rozgrywkach reprezentacyjnych do ZAKSY poczują, że to wielki klub - powiedział w rozmowie z oficjalną stroną klubową.

35-latek w reprezentacji Polski występuje od 2007 roku. Obecnie jest jej kapitanem. Wraz z kolegami w 2018 roku sięgnął po złoty medal mistrzostw świata, a w 2009 i 2023 roku po triumf w mistrzostwach Europy.

