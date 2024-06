Na ostatnie igrzyska Iga Świątek jechała jako jedna z murowanych faworytek. Rzeczywistość okazała się jednak dla niej zgoła odmienna, gdyż już w drugiej rundzie turnieju odpadła w starciu... właśnie z Paulą Badosą. Po tej porażce Polka rozpłakała się, a te obrazki obiegły cały świat. Ostatecznie jej pogromczyni dotarła w Tokio do czwartej rundy, w której musiała skreczować w starciu z Czeszką Marketą Vondrousovą.

W 2022 roku Badosa dotarła do swojego najwyższego miejsca w rankingu, 25 kwietnia osiągnęła drugą pozycję. Sezon 2023 był dla Badosy znacznie trudniejszy, plaga kontuzji wyłączyła ją z gry na prawie cały rok.

Badosie zostały jedynie dwa użycia tzw. "protected ranking", specjalnej łatwej ścieżki kwalifikacji do turniejów dla zawodników i zawodniczek po długich kontuzjach. Hiszpanka zdecydowała użyć ich na Wimbledon i US Open, przez co musi zrezygnować z gry w Paryżu.

Hiszpanię w stolicy Francji reprezentować będą czterej tenisiści (Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Pablo Carreño-Busta i Alejandro Davidovich Fokina) oraz dwie tenisistki (Sara Sorribes Tormo i Cristina Bucsa).

Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas

