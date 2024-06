Oni mogą skraść show na Euro 2024! Największe młode talenty

W tym roku w gronie największych faworytów wymienia się przede wszystkim Anglię, Francję, Niemcy, Portugalię i Hiszpanię. Każdy z tych zespołów wziął na mistrzostwa przynajmniej jednego niesamowicie utalentowanego młodego piłkarza. Kto wie, może to właśnie zawodnicy tacy jak Palmer, Wirtz czy Yamal zadecydują o zdobyciu wiecznej chwały przez ich narody?

Każdy z wymienionych ma za sobą wyśmienity sezon klubowy. Cole Palmer Przeszedł do Chelsea za 50 milionów funtów i w zasadzie od razu udowodnił, że ta cena nie była wygórowana. 40 udziałów bramkowych w debiutanckim sezonie to nieprawdopodobna ilość, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, że przez większość sezonu Palmer był zawodnikiem u21. Anglik w pełni zasłużenie wygrał nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza Premier League.

Florian Wirtz jest boiskową twarzą nieprawdopodobnego Bayeru Leverkusen Xabiego Alonso. Młodziutki Niemiec był główną postacią w drużynie która wygrała dublet bez jakiejkolwiek porażki na podwórku krajowym, pobiła rekord Europy spotkań bez porażki (51) i była o jedno spotkanie od "małej" potrójnej korony (Bayer przegrał finał Ligi Europy z Atalantą BC). Wirtz wygrał nagrodę piłkarza sezonu Bundesligi.

Lamine Yamal to najbardziej ekscytujący talent od lat w europejskiej piłce, no bo jak inaczej nazwać zawodnika, który debiutuje w Barcelonie w wieku 15 lat, a już sezon później jest kluczową postacią "Dumy Katalonii"? 16-letni prawy skrzydłowy rozegrał dla "Blaugrany" aż 50 spotkań w tym sezonie, miał w nich udział przy 17 trafieniach.

Poprzednie EURO odbywało się w 11 krajach, by uczcić 60. rocznicę pierwszego turnieju na starym kontynencie. Cztery lata temu triumfowali Włosi, którzy po serii rzutów karnych pokonali w finale Anglię. Polska zakończyła swój udział w turnieju na fazie grupowej, zajmując ostatnie miejsce w grupie. Królem strzelców został Portugalczyk Cristiano Ronaldo, najlepszym zawodnikiem Włoch Gianluigi Donnarumma a najlepszym młodym zawodnikiem reprezentujący Hiszpanię Pedri.

Reprezentacja Polski zakwalifikowała się na mistrzostwa dopiero przez baraże. Przez to Polacy będą grać w grupie z bardzo silnymi rywalami - kolejno z Holandią, Austrią i Francją. Teoretycznie, by awansować do kolejnej rundy, Polakom może wystarczyć zajęcie trzeciego miejsca, ale wymagać to będzie osiągnięcia lepszych rezultatów niż inne zespoły z trzecich miejsc.

Otwierający mistrzostwa mecz Niemcy - Szkocja odbędzie się 14.06 o godzinie 21.00.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport