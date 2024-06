Niepokojące obrazki, Kaczmarek po biegu trafiła pod opiekę lekarzy. Podali jej leki

W poniedziałek Natalia Kaczmarek wystartowała w finale biegu na 400 metrów. Polka pokonała dystans w 49.98 sekundy i została mistrzynią Europy. Przy okazji poprawiła krajowy rekord, który należał do Ireny Szewińskiej i pozostawał niepobity przez 48 lat.

Dwa dni później Kaczmarek ponownie stanęła przed szansą na walkę o medal. Tym razem jednak nie w konkurencji indywidualnej, a drużynowej. Mianowicie: w sztafecie 4x400 metrów. Polki w składzie Kinga Gacka, Marika Popowicz-Drapała, Iga Baumgart-Witan i Natalia Kaczmarek awansowały do finału, w którym zdaniem ekspertów były kandydatkami do stanięcia na podium. Ostatecznie zajęły jednak szóste miejsce.



Sama Kaczmarek - która biegła na ostatniej zmianie - ze swojego występu mogła być jednak zadowolona. Ruszyła jak torpeda i wyprzedziła kilka rywalek. Uzyskała drugi czas - 49,68. Pod sam koniec biegu wyraźnie jednak osłabła i nie zdołała uratować dla Polski medalu.



Bardzo mocny bieg Kaczmarek przypłaciła problemami zdrowotnymi. Lekkoatletka źle się poczuła i zaczęła niepokojąco kaszleć. Natychmiast trafiła do pokoju opieki medycznej. "W pewnym momencie zrobiło się dość nerwowo i wydawało się nawet, że potrzebny będzie transport do szpitala. Tam natychmiast pobiegł do niej trener Marek Rożej. Medycy podali jej leki, a zawodniczka po kilku minutach opuściła punkt pomocy. Na szczęście potem wszystko już było w porządku. Okazało się, że to tylko chwilowa niemoc" - opisywał wysłannik Interii Sport do Rzymu Tomasz Kalemba.



Jak dodał w swojej korespondencji redaktor, problemy zdrowotne miały najpewniej związek z infekcją, którą w ostatnich dniach przechodziła Kaczmarek.