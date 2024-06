Ogromny wstrząs w Borussii Dortmund. To już koniec!

Edin Terzić próbował swoich sił jako piłkarz, ale szybko okazało się, że nie zrobi wielkiej kariery. Już jako 31-latek postanowił więc zakończyć przygodę zawodniczą i skupił się na pracy szkoleniowej.

W BVB terminował w zespołach U-17, U-19, U-21, a także w klubowych rezerwach. W międzyczasie pracował w Besiktasie i West Hamie United, ale po kilku latach ponownie znalazł się w Dortmundzie. W grudniu 2020 roku po raz pierwszy dostał szansę jako pierwszy trener. Dokończył sezon 2020/2021, po czym został dyrektorem technicznym klubu. Rok później znów trafił jednak na ławkę - tym razem aż na dwa lata.



W zakończonej już kampanii Borussia zajęła piąte miejsce w Bundeslidze i dotarła do finału Ligi Mistrzów. W nim przegrała jednak z Realem Madryt. Niemieckie media informowały, że w ciągu kilku tygodni zapadnie decyzja co do przyszłości Terzicia. W czwartek wszystko stało się jasne.



Klub wydał komunikat, w którym pojawiła się wypowiedź szkoleniowca:



"Chciałbym poinformować, że odchodzę z BVB. To był ogromny zaszczyt móc poprowadzić ten wspaniały klub do zwycięstwa w Pucharze DFB, a ostatnio do finału Ligi Mistrzów. Każdy, kto mnie zna, wie, że podczas procesu podejmowania decyzji przez ostatnie kilka tygodni w mojej piersi biły dwa serca. Ale nawet po intensywnych dyskusjach moje podstawowe odczucia się nie zmieniły. Zawsze życzę Borussii Dortmund wszystkiego najlepszego, dziękuję i do widzenia" - powiedział Terzić.



Borussia nie poinformowała na razie o następcy Niemca.