Były trener Legii poprowadzi klub w Serie A

Kosta Runjaić, były szkoleniowiec m. in. Legii Warszawa i Pogoni Szczecin, zostanie trenerem Udinese Calcio. Niemiecki trener na stanowisku zastąpi Fabio Cannavaro, mistrza świata z 2006 roku.

Karierę trenerską zaczynał od pracy z młodzieżą w Niemczech, najpierw w DFB, niemieckim związku piłki nożnej, a następnie w klubach takich jak Kaiserslautern, Wehen Wiesbaden czy Aalen. To właśnie tam dostał pierwszą szansę trenowania pierwszego zespołu, po tym, jak przejął drużynę po Jurgenie Kohlerze. Przez następne lata prowadził jeszcze Darmstadt, Duisburg, Kaiserslautern i TSV 1860 Monachium.

ZOBACZ TAKŻE: Spełnia się koszmarny scenariusz? "Lewandowski nie zagra na Euro"

W Ekstraklasie pracował od 2017 roku. Przez większość tego czasu prowadził Pogoń Szczecin. Gdy przejmował "Portowców", byli zespołem w głębokim kryzysie, na ostatnim miejscu w ligowej tabeli.. Niemiec zdołał przez pięć lat pracy zrobić z nich zespół liczący się w walce o mistrzostwo. W ostatnich dwóch sezonach jego podopieczni skończyli rozgrywki ligowe na najniższym stopniu podium.

W maju 2022 został trenerem Legii Warszawa, która sezon wcześniej ukończyła rozgrywki na 10. miejscu. W pierwszym sezonie udało mu się wywalczyć Puchar Polski i wicemistrzostwo, ale w drugim jego drużyna nie poradziła sobie z graniem jednocześnie w rozgrywkach krajowych i europejskich. Finalnie "Legioniści" skończyli sezon na trzecim miejscu, ale Runjaić sezonu nie skończył. Został zwolniony po porażce z Jagiellonią, która jak się wydawało, przekreśliła szanse warszawskiej drużyny na mistrzostwo.

Teraz przed Runjaiciem nowe wyzwanie. W piątek rano został ogłoszony trenerem Udinese Calcio. "Zebry" skończyły poprzedni sezon na rozczarowującym 15. miejscu, za co stanowiskiem zapłaciło trzech kolejnych szkoleniowców - Andrea Sottil, Gabriele Cioffi i Fabio Cannavaro. Ten ostatni wprawdzie zdołał utrzymać ekipę z Udine we włoskiej ekstraklasie, ale dla władz klubu nie było to wystarczające.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport