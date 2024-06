Przełom w sprawie Aryny Sabalenki! Złe wieści dla Igi Świątek

Jeszcze w marcu portal "Tennis up to date" informował, że białoruska tenisistka nie znalazła się na liście sportowców uznawanych za nautralnych, co oznaczało, że może ona nie otrzymać prawa startu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Trzecia obecnie rakieta świata nigdy oficjalnie nie potępiła ani reżimu Aleksandra Łukaszenki, ani działań rosyjskiego i białoruskiego rządu w związku z wojną na Ukrainie.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek wycofała się z turnieju! Znamy powód

Mimo to Siergiej Rutenko, prezes Białoruskiej Federacji Tenisowej, jest przekonany, że Aryna Sabalenka i Wiktoria Azarenka wystąpią na najważniejszej imprezie czterolecia.

- Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) komunikuje się z nami poprzez Narodowy Komitet Olimpijski. W grze pojedynczej na igrzyska w Paryżu mają zostać dopuszczeni wszyscy zawodnicy, którzy zakwalifikują się na nie zgodnie z rankingiem. To samo dotyczy Alaksandry Sasnowicz, która znajduje się na liście rezerwowej - powiedział Rutenko w rozmowie z białoruskim portalem smartpress.by.

Zgodnie z regulaminem, na igrzyskach w Paryżu będą mogli wystąpić tenisiści, którzy znajdą się w pierwszej 56 światowego rankingu. Aryna Sabalenka plasuje się obecnie na 3. pozycji, Wiktoria Azarenka jest 19., a Alaksandra Sasnowicz - 98.

W piątek (14 czerwca) podobne wieści przekazał Szamil Tarpiszczew, prezes Rosyjskiej Federacji Tenisowej. Wszyscy rosyjscy tenisiści, którzy złożyli indywidualne wnioski o występ w Paryżu pod neutralną flagą, będą mogli wystąpić na igrzyskach.