Doświadczenie kontra młodość w Meczu Dnia

Faworytkami na papierze są tenisistki reprezentujące barwy WKT. Alicja Rosolska, która niedawno dołączyła do stołecznej ekipy, to jedna z najlepszych deblistek w historii polskiego tenisa. Doświadczona, urodzona w Warszawie zawodniczka jest finalistką wielkoszlemowego US Open z 2018 roku w grze mieszanej oraz półfinalistką Wimbledonu z 2018 roku w grze podwójnej. W swojej karierze triumfowała w dziewięciu turniejach rangi WTA w deblu, a w kolejnych szesnastu była w finale. Alicja to również trzykrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich w grze podwójnej (2008, 2012 oraz 2020).

Jej partnerka deblowa, Martyna Kubka, w poprzednim roku występowała w lidze w barwach CKT Grodzisk Mazowiecki, legitymując się bilansem 2-1 w singlu oraz 3-0 w deblu w rundzie zasadniczej. W FINAL FOUR wygrała jedno spotkanie w grze pojedynczej i jedno w grze podwójnej w meczu o 3. miejsce. Kubka to reprezentantka Polski w Pucharze Billie Jean King Cup. Aktualnie notowana jest w światowym rankingu singlowym WTA na pozycji 315., co daje jej status szóstej "rakiety" w kraju. 23-latka w karierze wygrała jeden singlowy i osiemnaście turniejów deblowych rangi ITF. Jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski w grze podwójnej.

Ich rywalki teoretycznie spisywane są na pożarcie, ale z pewnością napędzane młodością i ambicją postarają się o niespodziankę! Największym sukcesem młodego duetu Maja Nieradzik/Kinga Wahl-Maniecka jest srebrny medal na tegorocznych Halowych Mistrzostwach Polski U18 w tenisie. W finale bytomianki uległy parze Amelia Paszun/Inka Wawrzkiewicz 1:6, 2:6. Niespełna 17-letnia Maja w rankingu singlowym juniorów PZT (do lat 18) notowana jest na 27. miejscu. Z kolei jej rówieśniczka Kinga Wahl-Maniecka zajmuje pozycję 21.

Mecz Dnia będzie transmitowany na żywo w Polsat Sport Premium 1 w niedzielę o godz. 12:30.

Informacja prasowa