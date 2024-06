VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa: Transmisja online

To był długi i co ważne - bardzo biało-czerwony dzień w turnieju głównym VW Beach Pro Tour Futures by Orlen Paliwa. W main draw wystartowało sześć polskich par siatkarek. Dwie z nich, dzięki dwóm zwycięstwom, powalczą w sobotę o strefę medalową. Transmisja online VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliw na Polsatsport.pl.

Turniej główny VW Beach Pro Tour Futures by Orlen Paliwa w Krakowie wystartował w piątek, a do pierwszej rundy przystąpiło sześć drużyn z Polski. Pierwszymi reprezentantkami biało-czerwonych, które wybiegły na piach były świeżo upieczone wicemistrzynie Europy do lat 22, czyli Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio. W inauguracyjnej partii polskie siatkarki szybko przejęły kontrolę i wygrały ją do 15. Zwycięstwo w kolejnej odsłonie nie przyszło im łatwo. Amerykanki - Coakley/Sweat dawały z siebie wszystko, jednak ostatecznie nie odmieniły losów spotkania.

ZOBACZ TAKŻE: Lider zostaje w drużynie! Klub PlusLigi ogłosił ważne informacje



W kolejnych meczach polskie pary, choć walczyły, musiały uznać wyższość rywalek. Kinga Legieta i Patrycja Jundziłł zmierzyły się z duetem Friedl/Trailović. Ten mecz był pełen walki. Żadna z drużyn nie miała zamiaru odpuszczać. W tie-breaku lepsze były zawodniczki z Austrii. W kolejnym meczu młode Polki, Melania Marcinowska i Maja Kruczek zagrały z australijską parą Fleming/Milutinovic. Biało-czerwone dawały z siebie wszystko, a w drugiej partii były bardzo bliskie doprowadzenia do wyrównania w setach. Niestety, rywalki zniwelowały ich przewagę i wygrały mecz.



Świetny występ w pierwszej rundzie zanotowały Aleksandra Zdon i Justyna Łukaszewska. Doświadczone siatkarki bez problemów pokonały swoje rywalki z Mauritiusa.Tylko początek pierwszej odsłony był wyrównany, ale Polki szybko zamknęły ją na swoją korzyść. W drugiej niemal całkowicie zmiażdżyły rywalki, nie pozwalając wyjść im z pułapu 10 zdobytych punktów.



Przedostatnia polska para Julia Radelczuk i Paulina Łabuz zagrała z Niemkami Grüne/Christ. Cały mecz rozstrzygnął się w tie-breaku, w którym lepsze okazały się rywalki. Na zakończenie pierwszej serii zmagań na boiska wybiegły Marta Łodej i Julia Kielak. Polskie kadrowiczki zagrały z dwójką Ozee/Glagau. Mimo że Kanadyjki miały dobre momenty, nie zdołały pokonać Polek.



W drugiej rundzie pierwszy na boisko wybiegł duet Ciężkowska/Łunio, mierząc się z parą Fejes/Johnson. Pierwsza odsłona nie poszła po myśli biało-czerwonych i wygrały ją australijskie zawodniczki. W kolejnym secie Polki odwdzięczyły się rywalkom i doprowadziły do remisu. O końcowym wyniku decydował tie-break, a po zaciętej wymianie wygrały go Polki.



Swój mecz popołudniu rozegrały również Aleksandra Zdon i Justyna Łukaszewska. Mimo starań i walki do samego końca nie były w stanie przeciwstawić się parze Fleming/Milutinovic. W ostatnim spotkaniu dnia Marta Łodej i Julia Kielak podjęły niemiecką dwójkę Grüne/Christ. Polskie siatkarki zacięcie walczyły o każdy punkt i opłaciło się to. Przy głośnym dopingu kibiców, tłumnie zgromadzonych na trybunach, awansowały do ćwierćfinału.



Transmisja sobotnich zmagań na Polsatsport.pl.

Informacja prasowa