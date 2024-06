To się musiało tak skończyć. Polki bez szans

To się musiało tak skończyć. Po tym jak Brazylijki wygrały z Polską 3:1, trudno było podejrzewać, aby kolejni rywale ekipy z Kraju Kawy byli w stanie cokolwiek wskórać. Siatkarki z Ameryki Południowej ograły Niemki i Bułgarki. Ostatnią nadzieją dla biało-czerwonych była solidnie spisująca się Turcja. Ale i ona nie potrafiła postawić oporu.

Brazylia niesamowicie dominowała w ostatnim swoim spotkaniu w Hongkongu, który jest gospodarzem jednego z dwóch turniejów trzeciego tygodnia Ligi Narodów. Dowód? Wyniki pierwszych dwóch odsłon, w których zawodniczki znad Bosforu uzbierały... 14 punktów.

Obie partie miały jednak inny przebieg. W pierwszej przewaga "Canarinhos" nasiliła się "dopiero" w środkowej fazie. W drugiej już sam początek był pod ich dyktando.

Trzeci set przypominał tego premierowego. Do pewnego momentu Turczynki dotrzymywały kroku adwersarkom, ale te nagle wrzuciły wyższy bieg i wypracowały sobie kilkupunktową zaliczkę, pewnie zmierzając do wygranej w całym meczu.

O takich spotkaniach zwykło się mówić, że są "bez historii" oraz trwały "godzinę z prysznicem". Brazylia efektownie kończy fazę zasadniczą Ligi Narodów z kompletem dwunastu zwycięstw i tylko dwoma straconymi punktami!

Taki rezultat sprawił, że jeszcze przed meczem z Chinami szansę na pierwszą lokatę straciła reprezentacja Polski. To właśnie podopieczne Stefano Lavarniego przed dłuższy czas były liderkami VNL. Nie zmienia to jednak faktu, że biało-czerwone też zagwarantowały sobie awans do turnieju finałowego, w którym niewykluczone, że dojdzie do ponownego starcia z Brazylią.

Turcja - Brazylia 0:3 (14:25, 14:25, 19:25)