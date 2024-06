VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa: Transmisja online

Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio to świeżo upieczone wicemistrzynie Europy do lat 22. Biało-czerwone prosto z Turcji przyleciały do Małopolski, aby wziąć udział w VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa. Młode siatkarki zagrały swoje i efektem tego półfinał turnieju. Transmisja z VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa na Polsatsport.pl.

Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio wygrały dwa mecze w piątek i awansowały bezpośrednio do ćwierćfinału. W sobotnim starciu zmierzyły się z Niemkami Anną-Leną Grüne i Chenoą Christ. Obie dwójki zaprezentowały niezwykłą walkę o każdy punkt. Sytuacja zmieniała się co chwilę. Ostatecznie spotkanie rozstrzygnął tie-break, którego Polki wygrały 21:19.

- To był ogromnie trudny mecz. Dzięki wzajemnemu wsparciu zdołałyśmy to wygrać. Ten mecz pokazał, że tie-break jest tak naprawdę nowym rozdziałem, który ciągniemy razem. Dlatego to się udało – powiedziała po wyczerpującym spotkaniu Urszula Łunio.

Niemieckie siatkarki okazały się niezwykle trudnymi przeciwniczkami. Broniły niemal każdą piłkę i biało-czerwone miały ogromne trudności, żeby dobić się do boiska.

- Myślę, że bardzo trudno było zagrać tam, gdzie przeciwniczek nie było. One były wszędzie. Miały bardzo dobrą obronę, świetnie ustawiały się taktycznie – wspomniała Małgorzata Ciężkowska. Na szczęście dzięki wspólnej pracy reprezentantkom Polski udało się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

- Bardzo pomogła mi Ula, podpowiedziami i wsparciem. Mówiła mi, gdzie mogę zagrać. To wsparcie okazało się niezbędne. Myślę, że bez tego ten mecz mógłby zakończyć się o wiele szybciej – powiedziała Ciężkowska.

Przed Polkami półfinał. Zmierzą się w nim z Amerykankami Kennedy Coakley i Brooke Sweat. Biało-czerwone są pozytywnie nastawione na nadchodzące mecze. - Czujemy się z tym świetnie. Wcześniej stawiałyśmy na dobrą grę, co wyjdzie, to wyjdzie. W niedzielnych spotkaniach również będziemy przede wszystkim skupiać się na sobie i zobaczymy, jak to będzie – podsumowała Urszula Łunio.

