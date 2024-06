Niesamowite emocje i Polki w strefie medalowej turnieju!

To był najdłuższy dzień w VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa. Zakończył się przede wszystkim ogromnymi emocjami w przedostatnim spotkaniu ćwierćfinałowym. W nim Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio kilka razy uciekły “spod topora” i po bardzo długim tie-breaku awansowały do strefy medalowej turnieju.

Sobotnią rywalizację w VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa rozpoczęto od repasaży. Udział w nich wzięły pary, które przegrały swój pierwszy piątkowy mecz. Wśród grających w nich duetów znalazły się trzy polskie pary Marcinowska/Kruczek, Legieta/Jundziłł oraz Radelczuk/Łabuz. Dwie z nich odpadły z turnieju po tie-breakach. Jedynie młode kadrowiczki Julia Radelczuk i Paulina Łabuz pokonały swoje rywalki z Kanady 2:0.

ZOBACZ TAKŻE: Lider zostaje w drużynie! Klub PlusLigi ogłosił ważne informacje

Kolejnym etapem była Round 12, której stawką był awans do ćwierćfinałów. W tym etapie rozgrywek kibice zgromadzeni na trybunach również mogli oglądać grę biało-czerwonych siatkarek. Szanse na awans do kolejnej rundy miały Marcelina Marcinowska i Maja Kruczek, Julia Radelczuk i Paulina Łabuz oraz Aleksandra Zdon i Justyna Łukaszewska. Ostatecznie tylko jedna dwójka awansowała do 1/8 turnieju. Doświadczone Zdon i Łukaszewska w “siostrzanym” pojedynku pokonały młodsze reprezentantki Polski Radelczuk/Łabuz 2:0.

Na zakończenie sobotniej rywalizacji w sesji wieczornej rozegrano ćwierćfinały. W nich kibice mogli podziwiać występy trzech polskich zespołów. Mimo starań dwa – Marta Łodej i Julia Kielak oraz Justyna Łukaszewska i Aleksandra Zdon musiały pożegnać się z turniejem. Inaczej sytuacja wyglądała w przypadku Małgorzaty Ciężkowskiej i Urszuli Łunio. Wicemistrzynie Europy do lat 22 wraz z Niemkami Grüne/Christ zgotowały pełen emocji i walki spektakl siatkarski. Można go też określić mianem “przedwczesnego finału”. Po zaciętym tie-breaku i wielu zwrotach akcji to Polki awansowały do półfinału VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa.

Reprezentantki Polski zagrają w drugim starciu półfinałowym o godz. 11:00. Pierwsze rozpocznie się godzinę wcześniej. Mecz o brąz krakowskiego turnieju zaplanowano na godz. 13:30. Wielki finał wydarzenia rozegrany zostanie o godz. 14:30.

Niedzielne potyczki w VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa transmitowane będą w kanale Polsat Sport Premium 2.

Informacja prasowa