Zauważyli to przed meczem Polska - Holandia. Chodzi o Probierza i Koemana

To, co wydarzyło się tuż przed meczem Polska - Holandia na Euro 2024, jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Chodzi o spotkanie Michała Probierza i Ronalda Koemana.

Zanim rozbrzmiał pierwszego gwizdek sędziego Artura Soaresa Diasa, doszło do tradycyjnej wymiany uprzejmości między selekcjonerami obu ekip. Fani zwrócili uwagę na jedną rzecz - to Probierz wykazał się inicjatywą i podszedł do ławki rywali.

Sztab holenderski pozostał na swoich miejscach i prawdopodobnie czekał na rozpoczęcie meczu. Dopiero kiedy Probierz pojawił się przy Koemanie, ten lekko się poruszył i wyciągnął swoją dłoń. Pozostali Holendrzy zachowali się podobnie.

To nie do końca spodobało się kibicom, którzy w mediach społecznościowych dali do zrozumienia, że to selekcjoner reprezentacji Polski wykazał się wielką klasą w przeciwieństwie do Koemana i spółki.

Mecz zakończył się zwycięstwem Holandii 2:1. Gole strzelili Cody Gakpo, Wout Weghorst oraz Adam Buksa.

