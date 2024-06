Pierwsze złoto Australijek i Niemców. Dwa sukcesy młodych polskich par

W turnieju siatkarzy drugie miejsce zajęli bowiem Krzemiński i Pietraszek. Pierwsi byli Niemcy, a na najniższy stopień podium wskoczyli Belgowie.

Reprezentantki Australii Georgia Johnson i Stefanie Fejes pokonały w wielkim finale VW Beach Pro Tour Futures Kraków Orlen Paliwa polską dwójkę - Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio. Biało-czerwone postawiły im trudne warunki, więc przyjezdne potrzebowały do zwycięstwa tie-breaka. Była to kolejna drużyna z Polski, którą zawodniczki z Australii pokonały podczas eventu zorganizowanego przed Galerią Krakowską. Wcześniej nie podołały im też Melania Marcinowska i Maja Kruczek, a także Marta Łodej i Julia Kielak.

- Jesteśmy bardzo podekscytowane. To jest tak naprawdę nasz pierwszy medal, jako para. Jesteśmy bardzo wdzięczne, że to złoto - powiedziała Georgia Johnson. - Jestem bardzo szczęśliwa. Tym bardziej że jest to mój pierwszy europejski turniej. Jeszcze zakończony medalem i to złotym - dodała Stefanie Fejes.

W meczu o brązowy medal zmierzyły się dwa zespoły z USA - turniejowa “jedynka”, Kennedy Coakley i Brooke Sweat oraz Madison Shields i Delaney Peranich. Początek spotkania był wyrównany. Nie trwało to jednak długo. Dwójka Coakley/Sweat stopniowo przejmowała kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Zespół Shields/Peranich miał coraz większe problemy i ostatecznie musiał uznać wyższość przeciwniczek.

- Przegrałyśmy pierwszy niedzielny mecz przeciwko Polsce, więc bardzo cieszymy się, że miałyśmy możliwość ponownie zawalczyć. Zagrałyśmy tak wiele spotkań, ile było to możliwe w tym turnieju. Świetnie się bawiłyśmy, grając przed zgromadzonymi kibicami. Było dużo zabawy i jesteśmy wdzięczne za to doświadczenie - powiedziała Brooke Sweat.

Tydzień wcześniej na podium wskoczyli reprezentanci Niemiec, Polski i Belgii. Srebro wywalczyła młoda biało-czerwona dwójka Jakub Krzemiński i Szymon Pietraszek. Również po tych rozgrywkach organizatorzy VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa otrzymali wiele pochlebnych ocen za organizację zawodów.

Pary z całego świata pokochały krakowskich kibiców, którzy tłumnie odwiedzali wydarzenie i wspierali uczestników z trybun. – Myślę, że na pewno tutaj wrócimy, jeśli będzie okazja. Atmosfera była znakomita, turniej świetnie zorganizowany, trybuny pełne kibiców. Oby więcej takich turniejów w Polsce – przyznał Jakub Krzemiński.

Pochwał nie szczędzili też zwycięzcy turnieju – Niemcy Sowa/Just. - To pierwszy złoty medal naszej pary w międzynarodowych zawodach. Bardzo fajnie nam się tutaj grało, atmosfera była wspaniała. Jeśli w Krakowie będzie organizowany jeszcze raz taki turniej, z pewnością wrócimy – stwierdził Robin Sowa.

PAP