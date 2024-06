Najpierw Kaczmarek, a teraz kolejny reprezentant. Oto nowy gracz Jastrzębskiego Węgla!

- Najważniejszy powód, który skłonił mnie do przyjścia do Jastrzębia, to gra w najlepszych rozgrywkach na świecie i w jednej z najlepszych drużyn w tej lidze, która chce zdobyć każde z możliwych trofeów – powiedział zawodnik.

Jest dziesiątym Francuzem w historii klubu.

- Oczywiście pytałem poprzedników o ich doświadczenia z gry tutaj i każdy z nich twierdził, że to była najlepsza drużyna w Polsce, klub superprofesjonalny, a atmosfera w hali była wspaniała. W związku z tym czuję ekscytację – dodał 29-letni siatkarz.

Przyjmujący grał ostatnio przez cztery lata w Berlin Recycling Volleys, w polskiej lidze wystąpi pierwszy raz.

- Od czasu kiedy pełnię funkcję prezesa, do Jastrzębskiego Węgla trafiło siedmiu zawodników z Francji. Mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że za każdym razem był to transfer trafiony, chociaż w niektórych przypadkach kibice w to powątpiewali. Siatkarze znad Sekwany dobrze się u nas odnajdują, a że do tego prezentują wysoką jakość sportową, to jest to z korzyścią dla obu stron. Mam nadzieję, że Carle również okaże się transferowym strzałem w dziesiątkę – ocenił szef klubu Adam Gorol.

Wcześniej mistrzowie kraju zatrudnili reprezentacyjnego atakującego biało-czerwonych Łukasza Kaczmarka, który przez ostatnie sześć sezonów grał w Grupie Azoty Zaksie Kędzierzyn-Koźle.

Z Jastrzębskim Węglem po obronie tytułu mistrzowskiego pożegnało się jedenastu siatkarzy. Atakujący Jean Patry (Francja) i Ryan Sclater (Kanada), rozgrywający Edvins Skruders (Łotwa) i Jarosław Macionczyk, przyjmujący Rafał Szymura, Marko Sedlacek (Chorwacja) i Mateusz Jóźwik, środkowi Jurij Gladyr, Moustapha M’Baye i Adrian Markiewicz oraz libero Bartosz Makoś. W podstawowym składzie występowali najczęściej Patry, Szymura i Gladyr.

Jeszcze w trakcie ostatnich rozgrywek ligowych działacze Jastrzębskiego Węgla przedłużyli umowy z argentyński trenerem Marcelo Mendezem, francuskim rozgrywającym i kapitanem Benjaminem Toniuttim, przyjmującym Tomaszem Fornalem i środkowym bloku Norbertem Huberem. Dwaj ostatni to reprezentanci Polski.

Dołączyli do jastrzębskiej ekipy atakujący Arkadiusz Żakieta (Ślepsk Malow Suwałki), środkowi bloku Jordan Zaleszczyk (Trefl Gdańsk) i Mateusz Kufka (Enea Czarni Radom), przyjmujący Marcin Waliński (GKS Katowice), a z klubowej Akademii Talentów do pierwszej drużyny przeniósł się 18-letni libero Jakub Jurczyk.

Jastrzębianie obronili tytuł mistrza kraju, ale przegrali finały Pucharu Polski z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 1:3 i Ligi Mistrzów z Itasem Trentino 0:3. Rok wcześniej też dotarli do finału LM, gdzie musieli uznać wyższość Zaksy 2:3.