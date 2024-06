Selekcjoner ogłosił kadrę! Przed reprezentantami Polski wielkie wyzwania

Trener Igor Milicic do 13 koszykarzy zawęził skład reprezentacji Polski, która przygotowuje się do olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego w Walencji (2-7 lipca). We wtorek zakończyło się zgrupowanie we Wrocławiu. Drużynę czekają teraz mecze towarzyskie.

Biało-Czerwoni od 10 czerwca trenowali na obiektach WKK Sport Center we Wrocławiu. Do drużyny w kolejnych dniach dołączali najbardziej doświadczeni zawodnicy - Mateusz Ponitka, Michał Sokołowski i A.J. Slaughter. W poniedziałek na zgrupowaniu pojawił się Jeremy Sochan, a we wtorek przyjechał Aleksander Balcerowski, który niedawno świętował mistrzostwo Grecji z Panathinaikosem Ateny. Teraz zespół przeniesie się do Warszawy.

"Zakończyliśmy zgrupowanie we Wrocławiu. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z czasu, który przepracowaliśmy. Ten zespół ma wyjątkową energię, to grono ludzi jest absolutnie wyjątkowe. Każdy chce pracować, każdy każdego motywuje. Zaczyna się to oczywiście od naszych liderów, najbardziej doświadczonych zawodników, jak Mateusz Ponitka czy Michał Sokołowski, ale przechodzi też na młodszych. Wzajemnie się napędzamy i głęboko wierzę, że praca wykonana tutaj będzie fundamentem pod dalsze efekty" - powiedział trener Igor Milicic, cytowany na stronie PZKosz.

"W ostatnich dniach dołączył do nas Jeremy Sochan, dolecieli także A.J. Slaughter oraz Olek Balcerowski i zespół dzięki temu wszedł na jeszcze wyższy tryb pracy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ci zawodnicy pojawili się we Wrocławiu. Każdy z nich ma swoją historię w tym sezonie, każdy ma prawo czuć się zmęczony, ale przyjeżdżając tutaj pokazali szacunek dla drużyny, naszej wspólnej pracy i naszych celów" - dodał selekcjoner.

Na tym etapie Milicic zawęził skład do 13 zawodników. Postanowił podziękować świeżo upieczonym mistrzom kraju z Treflem Sopot Mikołajowi Witlińskiemu i Jarosławowi Zyskowskiemu, a także trenującym z kadrą Jakubowi Garbaczowi i Danielowi Gołębiowskiemu. Z kolei uczestnicy finałowej rywalizacji z Treflem Andrzej Mazurczak i Przemysław Żołnierewicz z Kinga Szczecin dołączą do drużyny już w Warszawie.

"Przed nami teraz etap sparingów. Najpierw zagramy w Grecji, następnie w Chorwacji, a na koniec zapraszam wszystkich do Katowic i Sosnowca. Nie możemy doczekać się kontaktu z naszymi kibicami. Na tym etapie musieliśmy zmniejszyć nasz skład. Zostajemy póki co w 13 osób. Chciałbym bardzo podziękować za udział w treningach Jakubowi Garbaczowi, Danielowi Gołębiowskiemu oraz pomagającemu nam Łukaszowi Kolendzie. Wykonali świetną pracę i na pewno dostaną szansę w przyszłości. Na zgrupowanie nie zdążyli dojechać Jarosław Zyskowski oraz Mikołaj Witliński, mam jednak nadzieję, że mistrzostwo Polski - którego serdecznie im gratuluję - zrekompensuje im nieobecność w kadrze. Rozmawiałem z nimi, obaj znają sytuację i wiedzą, że muszą pozostać w gotowości, bo skład na turniej kwalifikacyjny, a następnie skład na igrzyska olimpijskie to dwie różne historie" - zapewnił Milicic.

20 czerwca reprezentacja wyleci do Grecji, gdzie w towarzyskim meczu zmierzy się gospodarzami, a następnie uda się do Chorwacji, gdzie zagra z ekipą gospodarzy oraz Brazylią. W trakcie przygotowań drużyna narodowa zagra także w Polsce - 28 czerwca w Katowicach zmierzy się z Nową Zelandią, a dzień później w Sosnowcu z Filipinami.

Z turnieju w Walencji (2-7 lipca) kwalifikację do igrzysk w Paryżu zdobędzie tylko jeden zespół.

